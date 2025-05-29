Gençliğimizi Hatırlatıyor: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Coldplay

Efsanelerde bu hafta köşemizde Coldplay var! 90'lı yıllardan itibaren adını tüm dünyaya duyuran ve ülkemizde de geniş çaplı bir kitleye hitap eden Coldplay grubunun müzikolojisine odaklanıyoruz! Sahne performansları, konserleri ve ölümsüz şarkılarıyla hepimizi kendilerine hayran bırakan Coldplay'i yakından tanıyalım!