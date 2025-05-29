Gençliğimizi Hatırlatıyor: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Coldplay
Efsanelerde bu hafta köşemizde Coldplay var! 90'lı yıllardan itibaren adını tüm dünyaya duyuran ve ülkemizde de geniş çaplı bir kitleye hitap eden Coldplay grubunun müzikolojisine odaklanıyoruz! Sahne performansları, konserleri ve ölümsüz şarkılarıyla hepimizi kendilerine hayran bırakan Coldplay'i yakından tanıyalım!
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Coldplay, 1996 yılında İngiltere'de solisti Chris Martin ve gitaristi Jonny Buckland öncülüğünde kuruldu.
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Başlangıçta isimleri Coldplay değildi!
2000 yılında müzik piyasalarını alt üst eden albüm Parachutes çıktı!
Yellow sadece grubun değil, aynı zamanda 2000'li yılların en ikonik ve unutulmaz alternatif rock şarkılarından biri oldu.
Trouble da Parachutes albümünde sonradan başarıyı yakalayan şarkılarından biri oldu.
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Ve tabii ki ilk Grammy Ödülü kaçınılmazdı.
A Rush of Blood to the Head aynı ismi taşıyan şarkısı ve albümüyle 2002 yılına damga vurmuştu!
Hepimizin bildiği Fix You şarkısınınsa önemli bir hikayesi var!
Bir ölüm üzerine yazılan o efsaneyi yeniden bir dinleyelim!
Viva la Vida ile ödül yolu iyiden iyiye açılmış oldu.
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Coldplay’in tam 7 Grammy Ödülü var!
2016 yılında Beyonce ve Bruno Mars ile Super Bowl'da unutulmayacak bir performans sergilediler!
Onların tüm performanslarında sahne şovları ön planda olur ve izleyiciler adeta bir masalın içindeymişçesine konseri deneyimler.
Özellikle Brezilya'daki bu performansı izlemediyseniz hayatınızda çok önemli bir olayı kaçırmışsınız demektir!
Coldplay üyeleri her zaman hayranlara saygı duyar ve muhteşem bir sosyal sorumluluk bilinci taşır!
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Efsanelerde bu haftamızı muhteşem bir şarkıyla noktalayalım!
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