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Gençliğimizi Hatırlatıyor: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Coldplay

etiket Gençliğimizi Hatırlatıyor: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Coldplay

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
29.05.2025 - 23:34

Efsanelerde bu hafta köşemizde Coldplay var! 90'lı yıllardan itibaren adını tüm dünyaya duyuran ve ülkemizde de geniş çaplı bir kitleye hitap eden Coldplay grubunun müzikolojisine odaklanıyoruz! Sahne performansları, konserleri ve ölümsüz şarkılarıyla hepimizi kendilerine hayran bırakan Coldplay'i yakından tanıyalım!

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Coldplay, 1996 yılında İngiltere'de solisti Chris Martin ve gitaristi Jonny Buckland öncülüğünde kuruldu.

Coldplay, 1996 yılında İngiltere'de solisti Chris Martin ve gitaristi Jonny Buckland öncülüğünde kuruldu.

Bir üniversite arkadaşlığıyla ortaya çıkan grup, tüm dünyada çılgınlar gibi dinlenip tanınmadan önce Chris Martin öncülüğünde Jonny Buckland, Will Champion ve Guy Berryman'ın bir araya gelmesiyle oluşmuş oldu.

Başlangıçta isimleri Coldplay değildi!

Başlangıçta isimleri Coldplay değildi!

Grup ilk olarak 'Pectoralz' adını kullanmıştır. Daha sonra grubun ismi 'Starfish' olarak değiştirildi ve en son bir arkadaş önerisiyle Coldplay oldu.

2000 yılında müzik piyasalarını alt üst eden albüm Parachutes çıktı!

Yellow sadece grubun değil, aynı zamanda 2000'li yılların en ikonik ve unutulmaz alternatif rock şarkılarından biri oldu.

Trouble da Parachutes albümünde sonradan başarıyı yakalayan şarkılarından biri oldu.

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Ve tabii ki ilk Grammy Ödülü kaçınılmazdı.

Ve tabii ki ilk Grammy Ödülü kaçınılmazdı.

Coldplay 2002 yılında, Radiohead'i geride bırakarak En İyi Alternatif ödülünü aldı.

A Rush of Blood to the Head aynı ismi taşıyan şarkısı ve albümüyle 2002 yılına damga vurmuştu!

Hepimizin bildiği Fix You şarkısınınsa önemli bir hikayesi var!

Hepimizin bildiği Fix You şarkısınınsa önemli bir hikayesi var!

X&Y albümü 2005 yılına ait, albümdeki Fix You şarkısı ise Chris Martin'in 2003 yılında bir konser esnasında tanıştığı eşi Gwyneth Paltrow'un babasının ölümü üzerine onu daha iyi hissettirmek adına yazdığı şarkı.

Bir ölüm üzerine yazılan o efsaneyi yeniden bir dinleyelim!

Viva la Vida ile ödül yolu iyiden iyiye açılmış oldu.

Viva la Vida ile ödül yolu iyiden iyiye açılmış oldu.

Daha dün gibi ama 2008 yılında çıkmış... “Viva la Vida” Amerika ve İngiltere listelerinde aynı anda 1 numaraya çıkan ilk Coldplay şarkısı oldu. Bu da kendilerini büyük bir hayran kitlesiyle karşı karşıya bıraktı.

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Coldplay’in tam 7 Grammy Ödülü var!

Coldplay’in tam 7 Grammy Ödülü var!

25 kez aday oldular ve bunlar içerisinde En İyi Alternatif Albüm, Yılın Şarkısı ve En İyi Rock Albümü ödüllerini kazandılar.

2016 yılında Beyonce ve Bruno Mars ile Super Bowl'da unutulmayacak bir performans sergilediler!

2016 yılında Beyonce ve Bruno Mars ile Super Bowl'da unutulmayacak bir performans sergilediler!

Bu performansları tüm zamanların en beğenilenlerinden biri oldu.

Onların tüm performanslarında sahne şovları ön planda olur ve izleyiciler adeta bir masalın içindeymişçesine konseri deneyimler.

Onların tüm performanslarında sahne şovları ön planda olur ve izleyiciler adeta bir masalın içindeymişçesine konseri deneyimler.

Coldplay’in konserleri, renkli bileklikler, havai fişekler gösterileri ve dev ekranlarla milyonlarca kişinin aynı anda deneyimlediği görsel bir şölene dönüşür.

Özellikle Brezilya'daki bu performansı izlemediyseniz hayatınızda çok önemli bir olayı kaçırmışsınız demektir!

Coldplay üyeleri her zaman hayranlara saygı duyar ve muhteşem bir sosyal sorumluluk bilinci taşır!

Coldplay üyeleri her zaman hayranlara saygı duyar ve muhteşem bir sosyal sorumluluk bilinci taşır!

Chris Martin, her zaman “Sahne bizim değil, sahne sizindir” der ve bunu her haliyle gösterir. Grup sık sık sosyal sorumluluk projeleri konserlerinde yer alır ve gelirlerini de bağışlar.

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Efsanelerde bu haftamızı muhteşem bir şarkıyla noktalayalım!

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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