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Gençlerin Kendi Kendini Motive Etmesinin Yolları

etiket Gençlerin Kendi Kendini Motive Etmesinin Yolları

Ayfer Batı
Ayfer Batı - yazio
26.01.2025 - 21:46 Son Güncelleme: 26.01.2025 - 22:54

Uzun yıllar eğitimcilik deneyimimle her yaştan çocuklarla, gençlerle çalışıyorum.

Doğal olarak pek çok gözlemim var. Bugün onlardan birini anlatacağım: Gençlerin kendi kendini motive etmesinin yolları.

Çocukların ve ergenlerin kalıplanacak yumuşak kilden daha fazlası olduğu konusunda giderek artan bir kabul var. Yeni pozitif gençlik gelişimi, şu yeni düşünce biçimini vurgulamak ve savunmak için kullanılır: Gençler kendi büyümelerinin üreticileridir, yetişkinler ise gençlerin içindeki olumlu potansiyelleri desteklediklerinde etkilidirler.

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Teori ve araştırmalar insanların, kendi gelişimlerini yönlendiren yerleşik bir motivasyon sistemine sahip olduğunu göstermektedir.

Teori ve araştırmalar insanların, kendi gelişimlerini yönlendiren yerleşik bir motivasyon sistemine sahip olduğunu göstermektedir.

1960'larda ve 1970'lerde etkili olan Piaget'in teorisinde, içsel motivasyonun varlığı ortaya atılmıştı. Piaget, çocukların, dünyayı anlamaya hevesli aktif bireyler olduklarını ileri sürdü. Çocukların öğrenmesini, çevrelerine başarılı bir şekilde uyum sağlamak için biyolojik bir zorunluluk olarak öne sürdü.

Benzer şekilde, Csikszentmihalyi, insanların karmaşıklığı ve meydan okumayı üstlenmekten zevk almak için yerleşik bir sisteme sahip olduğunu teorize eder. Csikszentmihalyi, bu motivasyon sisteminin özellikle öğrenme ve gelişmeyi desteklemek için evrim tarafından seçildiğini savunuyor. Ne de olsa, türümüzün ayırt edici adaptasyon avantajı, öğrenme kapasitesidir. O halde, türlerin bu kapasiteyi kullanmak için bir motivasyon sistemi edinmiş olması mantıklıdır, tıpkı üreme ve tehlikeden kaçınma gibi diğer biyolojik zorunlulukları yerine getirmek için motivasyon sistemlerine sahip olmamız gibi. 

Motivasyon, hedefe yönelik davranışları başlatan, yönlendiren ve sürdüren süreç olarak tanımlanır. Susuzluğu azaltmak için bir bardak su almak veya bilgi edinmek için kitap okumak olsun, harekete geçme güdümüzün temelindedir. Davranışı harekete geçiren biyolojik, duygusal, sosyal ve bilişsel güçleri içerir. Davranışın sebebini tanımlar ve en basit haliyle koltuktan kalkmamızdan, bir dağa tırmanmamıza kadar tüm hareketlerimizin itici gücüdür.

Bugün, gençlerde eksikliğini gördüğümüz ve şikayet ettiğimiz motivasyon kaybının ana sebebi ise, jenerasyonlar arası motivasyon arayışımızın başkalaşmış olması.

Bugün, gençlerde eksikliğini gördüğümüz ve şikayet ettiğimiz motivasyon kaybının ana sebebi ise, jenerasyonlar arası motivasyon arayışımızın başkalaşmış olması.

Gençler, önceki jenerasyonlara göre motivasyon arayışında farklı yollar keşfetmeye ihtiyaç duyuyor ancak günümüz eğitim sistemi, sektör ve iş yaşantısı onlara bu arayışta destek olamıyor. Önceki jenerasyonların gençlere uygun yollar sunamayacağı belli, kafaların farklı çalıştığını, algıların farklılaştığını kabul etmek zorundayız. Buna göre asıl yapılması gereken, gençlere kendi yollarını, kendi yöntemleriyle bulabilecekleri alanı, özgürlüğü, desteği sağlamak. Peki bu nasıl olacak?

Evet gençleri zorlayabiliriz. Zaman zaman, onları fiziksel olarak sınırlandırarak veya ceza ve yaptırımlar uygulayarak yapmalarını istemediğimiz şeyleri yapmaktan onları alıkoyabiliriz. Tam tersi ödüller kullanarak onları bir işi yapmaya itebiliriz de. Ama gerçek şu ki, gençlere, onlar gerçekten yapmak istemediği sürece hiçbir şey yaptıramazsınız.

İnsanların davranışlarının makinelere bağlanarak kontrol edilebildiği totaliter bir Otomatik Portakal dünyasında yaşamıyoruz. Bu yöntem bazen kısa vadede işe yarıyor gibi görünse bile, uzun vadede hiç işe yaramıyor. Nitekim zorlamak, motivasyon kaynağı olamaz hiçbir zaman. Asıl olan, onlara kendi motivasyonlarını bulabilmelerini için yardımcı olmak.

İlk olarak, gençlerin oldukları gibi olduğu gerçeğini takdir etmek gerek. Onlar yanlış değil, doğru değil, sadece öyleler ve eğer izin verirsek bu onların iyisi, doğrusu olacak. Bu yüzden başarısızlığa da izin vermek gerek, başarısızlığın sonuçlarına katlanmalarına da. Onlar için, onların sorumluluklarını üstlenemeyiz, onlar yapmaları gereken işlere zorlayamayız. Yapılması gereken, kendi sorumluluklarını kurgulayabilecekleri, kendileri için bir şeyler yapmaları gerektiğini fark edecekleri özgürlüğü onlara sunmak. Onların neyi yanlış yaptıklarına odaklanmamak gerek, unutulmamaları ki onların yanlışları bile bizimkilerden farklı.

Motivasyon, gençlerin kendilerini yeniden keşfetmelerine ve kendi kaderini tayin ve gerçekleştirme yoluyla içlerindeki uykuda olan potansiyelleri fark etmeleri için gerekli. Gelişmemiş potansiyel ve fırsatların farkına varıncaya kadar değişime ulaşılması mümkün değil çünkü. Kendi kaderini tayin ve gerçekleştirme, kişisel varlığın değişmesine, gerçekleştirilmesine yol açan motivasyon süreçleridir.

Gençler, pratik yaşam senaryoları ile kendilerine meydan okuyabilecek insanlarla tanışabilmeli, ulaşılabilir başarıları hedef seçebilmeli. Asıl amaç sınavları geçmek, iyi bir iş ve maaş edinmek olmamalı. Öğrenmek, gelişmek ve geliştirmek olabilmeli. Önce kişinin kendisini, sonra ise çevresini. Ancak bu şekilde motivasyon, yaşam kalitesini iyileştirmeye ve kişilere, toplumda benzersiz bir birey olmalarında yardımcı olabilir.

Ne yazık ki yazması kolay ancak uygulaması zor, özellikle hemen hemen her gün negatif haberlerle karşılaştığımız, umutsuzluğun giderek arttığı günümüzde. Bugün, pek çok genç kendine inanmıyor, değişim yaratabileceğini, bu değişimi yönetebileceğini düşünmüyor. Pek çoğu kendilerine yüklenen sorumluluklar kapılmış gidiyor, neyi neden yaptığını bilmiyor, kendi sorumluluklarını kurgulayamıyor.

Evet kişi, kendine inançla doğmamış olabilir, bununla doğup sonradan kendilerine vuran bazı kötü dış güçler nedeniyle, gelişme sürecinde kaybetmiş olabilir. Ancak bu motivasyon sonsuza dek kaybedilmiş değil. Yeter ki gençlere bunu yeniden kazanabilecekleri alan ve kaynak sunulsun. Gençler ilham alabilir, motive olabilir ve üretken olabilir. Bugünün gençleri şimdiye kadarki en bilgili ve uyarlanabilir grup. Onları kendi gençliğinizin gözünden yargılamayın… Onların gözünden bakın ve bırakın onların bakışları gelişsin, kendi yöntemlerini keşfetsin, kendi yollarını çizsin.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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