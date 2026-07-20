Gençlere Özel 11 Havalı Kombin Önerisi

Keten parçalar özellikle sıcak havalarda hem rahat hem de zahmetsizce şık görünmenin en güzel yollarından biri. Keten şortu, aynı tonda ya da uyumlu renkte bir keten gömlekle kombinlediğinde ortaya ferah, doğal ve havalı bir görünüm çıkar. Gömleği içine sokmadan salaş bırakabilir ya da önünü açık kullanıp içine basic bir tişört ekleyebilirsin. Altına sandalet ya da sneaker giyerek kombinin havasını daha spor ya da daha yazlık hale getirebilirsin.