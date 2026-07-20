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Gençlere Özel 11 Havalı Kombin Önerisi

etiket Gençlere Özel 11 Havalı Kombin Önerisi

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
20.07.2026 - 12:31
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Kıyafet seçmek güne başlarken günün en önemli adımlarından biri. Bazen saatlerce dolaba bakarız bazen de kombin akşamdan çoktan hazırdır. Ama akşam hayalini kurduğun kombin sabah pek de umduğun gibi olmadıysa doğru yerdesin. İşte sana gençlere özel süper kombin önerileri.

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1. Oversize tişört ve jean ikilisi ben uğraşmadım ama efsane oldum kombininin temelidir.

1. Oversize tişört ve jean ikilisi ben uğraşmadım ama efsane oldum kombininin temelidir.

Oversize tişörtler genç stilinin en kurtarıcı parçalarından biri. Düz kesim ya da bol paça bir jean ile birleştiğinde hem rahat hem de cool bir görünüm verir. Altına sneaker eklediğinde okuldan kafeye, alışverişten arkadaş buluşmasına kadar her yere uyum sağlar. Kombini biraz daha hareketlendirmek istersen zincir kolye, şapka ya da küçük bir sırt çantasıyla görünümü tamamlayabilirsin.

2. Sweatshirt ve biker şort kombini rahatlığın sokak stiliyle el sıkışmış halidir.

2. Sweatshirt ve biker şort kombini rahatlığın sokak stiliyle el sıkışmış halidir.

Özellikle mevsim geçişlerinde oversize sweatshirt ve biker şort ikilisi oldukça iyi çalışır. Hem spor hem modern hem de genç bir görünüm verir. Altına kalın tabanlı sneaker ya da uzun çorap eklediğinde kombin daha tamamlanmış görünür. Bu tarz, yürüyüşe çıkarken de arkadaşlarla kahve içmeye giderken de ben hazırım havası yaratır.

3. Gömleği ceket gibi kullan kombine anında katmanlı stil havası kat.

3. Gömleği ceket gibi kullan kombine anında katmanlı stil havası kat.

Düz bir tişörtün üzerine açık şekilde giyilen oversize gömlek kombini bir anda daha özenli gösterir. Özellikle çizgili, ekose ya da denim gömlekler bu iş için harika seçimlerdir. Altına jean, keten pantolon ya da şort giyerek farklı havalar yakalayabilirsin. En güzel tarafı da şu hava ısınırsa çıkar, serinlerse giyersin tam bir pratiklik krallığı.

4. Monokrom kombin yap tek renkle ben stil işini çözdüm mesajı ver.

4. Monokrom kombin yap tek renkle ben stil işini çözdüm mesajı ver.

Baştan aşağı aynı rengin farklı tonlarını kullanmak oldukça şık ve modern bir görünüm sağlar. Mesela bej, gri, siyah, bordo, kahverengi ya da lacivert tonlarıyla rahatça monokrom kombin yapılabilir. Bu tarz kombinlerde parçaların dokusu ve kesimi daha çok öne çıkar. Sade ama etkili görünmek istiyorsan monokrom stil tam bir joker hamledir.

5. Denim ceketle her kombine gençlik enerjisi ekle.

5. Denim ceketle her kombine gençlik enerjisi ekle.

Denim ceket, dolapta bulunması gereken en kullanışlı parçalardan biri. Elbisenin üzerine de olur, tişört-jean kombinine de olur hatta eşofman altıyla bile doğru seçilirse gayet güzel durur. Açık mavi denim daha enerjik, koyu denim ise daha klasik bir hava verir. Özellikle mevsim geçişlerinde ne giysem krizini tek hamlede çözebilir.

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6. Kargo pantolonla stilleri birleştirip kendi kombinini yarat.

6. Kargo pantolonla stilleri birleştirip kendi kombinini yarat.

Kargo pantolonlar cepleri, rahat kalıbı ve sportif duruşuyla genç kombinlerin yıldız parçalarından biri. Üzerine dar bir üst, crop tişört ya da basic atlet giyerek pantolonun bol formunu dengeleyebilirsin. Daha cool bir görünüm için bomber ceket ya da gömlek eklemek iyi fikir olur. Bu kombin özellikle sokak stilini sevenler için oldukça güçlü bir seçenek.

7. Bomber ceketle basit kombini bir anda tamamlanmış hale getir.

7. Bomber ceketle basit kombini bir anda tamamlanmış hale getir.

Bomber ceketler sade kombinlere hareket katmanın en kolay yollarından biri. Düz tişört, jean ve sneaker üçlüsünün üzerine bomber ceket eklediğinde kombin hemen daha havalı görünür. Siyah, haki, lacivert ya da bej tonları kolay kombinlenir. Daha cesur bir tarz istersen renkli ya da desenli bomber ceketlerle kombini başrole taşıyabilirsin.

8. Renkli bir parça seç kombinin enerjisini tek hamlede yükselt.

8. Renkli bir parça seç kombinin enerjisini tek hamlede yükselt.

Rengarenk giyinmekten korkma, çünkü stil dediğin şey biraz da cesaret işi. Farklı renkleri bir araya getirerek enerjik, dikkat çekici ve tamamen sana ait bir tarz oluşturabilirsin. Renkleri karıştırırken tek bir kurala bağlı kalmak zorunda değilsin önemli olan kendini iyi hissetmen ve aynaya baktığında evet, bu benim diyebilmen.

9. Aksesuarları hafife alma, çünkü bazen kombinin final dokunuşu onlar olur.

9. Aksesuarları hafife alma, çünkü bazen kombinin final dokunuşu onlar olur.

Şapka, güneş gözlüğü, zincir kemer, bileklik, kemer ya da fular kombinin havasını tamamen değiştirebilir. En sade tişört-jean kombini bile doğru aksesuarlarla çok daha stil sahibi görünebilir. Aksesuar seçerken kendi tarzına yakın parçalar kullanmak önemli sırf moda diye içine sinmeyen bir şeyi takmak zorunda değilsin. Çünkü en havalı kombin içinde gerçekten iyi hissettiğin kombindir.

10. Yelek dokunuşuyla kombini bir anda daha havalı hale getir.

10. Yelek dokunuşuyla kombini bir anda daha havalı hale getir.

Yelekler artık kombinin bütün havasını değiştirebiliyor. Blazer ceket gibi duran yelekleri basic tişört, crop üst ya da bol paça pantolonla kombinleyerek daha ve havalı bir görünüm yakalayabilirsin. Hatta farklı stilleri birleştirip blazer yeleğin daha şık havasını sneaker’la dengeleyebilirsin. Kısacası yelek, kombine bir şey eksikti o da buymuş dedirten küçük ama etkili parçalardan biridir.

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11. Keten şortla tatil modu kombinlerine geçiş yap.

11. Keten şortla tatil modu kombinlerine geçiş yap.

Keten parçalar özellikle sıcak havalarda hem rahat hem de zahmetsizce şık görünmenin en güzel yollarından biri. Keten şortu, aynı tonda ya da uyumlu renkte bir keten gömlekle kombinlediğinde ortaya ferah, doğal ve havalı bir görünüm çıkar. Gömleği içine sokmadan salaş bırakabilir ya da önünü açık kullanıp içine basic bir tişört ekleyebilirsin. Altına sandalet ya da sneaker  giyerek kombinin havasını daha spor ya da daha yazlık hale getirebilirsin.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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