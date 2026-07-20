Gençlere Özel 11 Havalı Kombin Önerisi
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Kıyafet seçmek güne başlarken günün en önemli adımlarından biri. Bazen saatlerce dolaba bakarız bazen de kombin akşamdan çoktan hazırdır. Ama akşam hayalini kurduğun kombin sabah pek de umduğun gibi olmadıysa doğru yerdesin. İşte sana gençlere özel süper kombin önerileri.
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1. Oversize tişört ve jean ikilisi ben uğraşmadım ama efsane oldum kombininin temelidir.
2. Sweatshirt ve biker şort kombini rahatlığın sokak stiliyle el sıkışmış halidir.
3. Gömleği ceket gibi kullan kombine anında katmanlı stil havası kat.
4. Monokrom kombin yap tek renkle ben stil işini çözdüm mesajı ver.
5. Denim ceketle her kombine gençlik enerjisi ekle.
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6. Kargo pantolonla stilleri birleştirip kendi kombinini yarat.
7. Bomber ceketle basit kombini bir anda tamamlanmış hale getir.
8. Renkli bir parça seç kombinin enerjisini tek hamlede yükselt.
9. Aksesuarları hafife alma, çünkü bazen kombinin final dokunuşu onlar olur.
10. Yelek dokunuşuyla kombini bir anda daha havalı hale getir.
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11. Keten şortla tatil modu kombinlerine geçiş yap.
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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