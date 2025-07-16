Gençler! Boş Verin Üniversiteyi, Influencer Olun!

Tabii ki dikkati çekmek için. Malum yine “üniversite, bölüm tercih” mevsimindeyiz. O yüzden gençlere, ebeveynlere ve rehberlik eden akademisyenlere, öğretmenlere bir çift lafım – daha doğrusu temiz bir tercih, meslek, iş, işsizlik üzerine bir tavsiye listem, analizim olacak. Böyle başlık atsam ve konuya dümdüz girsem “ilgi çekmeyecekti.” Ben de iShowSpeed’in örneğini kullanarak yazayım dedim.

Çünkü gençlerin çoğu iShowSpeed ve benzerleri gibi olmak istiyor. Özellikle TikTok tarzı yayınlar çıktığından beri, pek çok genç şöyle düşünüyor:

'Açarım ekranı, yaparım bir tanıtım, anlatım, sıra dışılık ya da sanat, spor, makyaj, seksi şeyler… Aşarım bütün edep-adap, ilim-irfan kalıplarını… Toplarım başıma kalabalığı (takipçiyi), beklerim reklam ve iş birliği gelirlerini... Hem eğlenirim hem de mesaisiz, karışan-görüşen olmaksızın, ohh! kolayca milyonları kazanırım...'

Ve çok yanılıyorlar!

Gerçekten para kazandıran sayılara, performansa, sürekli yeni ve ilginç kalmaya ulaşabilmek; aslında o zor görülen kurumsal ya da bilinen işlerden, iş dünyasında olmaktan kat be kat daha zor. En azından onlar kadar zor!

Çünkü dijital içerik üreticiliği, dışarıdan “eğlenceli ve kolay” görünse de, aslında tam zamanlı bir meslek, hatta bir girişimcilik modeli. Bir yayın için saatlerce hazırlık, yüksek donanım yatırımı, teknik bilgi, ekip yönetimi, stratejik içerik planlama, algoritma okuryazarlığı, kriz anı yönetimi, telif ve yasalara uyum gibi onlarca görünmeyen iş yükü ve çaba, çalışma var.

Üstelik şimdi bir de yapay zekâyı (YZ) iyi öğrenmek ve akıllıca kullanmak şart. Çünkü YZ’yi etkili kullananlar, geleneksel yöntemlerle içerik üretenlere kıyasla misliyle avantajlı.