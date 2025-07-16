Gençler! Boş Verin Üniversiteyi, Influencer Olun!
İstanbul’dan bir iShowSpeed geçti ki sormayın! Bütün ana akım medya, online medya, YouTube ve sosyal medya platformlarında neredeyse ilk haber oldu.
iShowSpeed, asıl adı Darren Watkins Jr. olan, Cincinnati, Ohio, ABD doğumlu, 2005’li, 20 yaşında bir influencer. 15 yaşından beri, yani 2020’den bu yana influencer. YouTube kanalında şu anda 42.2, TikTok’ta ise 41.4 milyon takipçisi var. Tüm dünyada gençler arasında dijital kültürün en tanınan yüzlerinden biri.
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Neden bu kadar ilgi çekiyor?
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Nasıl ünlü oldu? Nasıl ve ne kadar para kazanıyor?
Şimdi gelelim başlığa… Neden “Gençler! Boş Verin Üniversiteyi, Influencer Olun!” diyorum?
Üniversite mi? Peki ama neden?
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Unutmayın:
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