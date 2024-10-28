Genç Ciltler Toplansın, Anlatıyoruz: Basit ve Etkili Bir Cilt Bakım Rutini Oluşturmanızı Sağlayacak 10 Öneri
Genç Ciltler Toplansın, Anlatıyoruz: Basit ve Etkili Bir Cilt Bakım Rutini Oluşturmanızı Sağlayacak 10 Öneri
Sağlıklı ve parlak bir cildin anahtarı iyi bir cilt bakımından geçer. Size basit ama oldukça etkili bir cilt rutini oluşturmanız için gerekli şeyleri anlatıyoruz: 👇
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1. Öncelikle işe cildinizle tanışarak başlayın...
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2. Günlük olarak yapmanız gereken rutinleri bilmelisiniz.
3. Yüzünüzü temizlemeden sakın uyumayın...
4. Siyah noktalarınız için maske kullanabilirsiniz.
5. Her ürünün yüzünüzle uyum sağlayıp sağlamadığını kontrol edin.
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