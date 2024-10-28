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Genç Ciltler Toplansın, Anlatıyoruz: Basit ve Etkili Bir Cilt Bakım Rutini Oluşturmanızı Sağlayacak 10 Öneri

etiket Genç Ciltler Toplansın, Anlatıyoruz: Basit ve Etkili Bir Cilt Bakım Rutini Oluşturmanızı Sağlayacak 10 Öneri

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 17:31

Sağlıklı ve parlak bir cildin anahtarı iyi bir cilt bakımından geçer. Size basit ama oldukça etkili bir cilt rutini oluşturmanız için gerekli şeyleri anlatıyoruz: 👇

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1. Öncelikle işe cildinizle tanışarak başlayın...

Her cildin yapısı ve ihtiyaçları farklıdır. Cilt bakımı yamadan önce ürünler cilt tipinize göre seçmeniz gereklidir. Yağlı, karma, kuru cilt gibi farklı cilt tipleri vardır. Cilt tipinizi belirledikten sonra ürünlerinizi seçebilirsiniz.

2. Günlük olarak yapmanız gereken rutinleri bilmelisiniz.

Cilt bakımı yapmak düzen ve istikrar gerektirir. Haftanın hangi günü, cildinize ne uygulayacağınızı bilmek gereklidir. Karışık ve düzensiz yapılan cilt bakımlarının sonuç verme olasılığı oldukça düşüktür. Eğer ne yapmanız gerektiğini unutuyorsanız telefonunuzun notlarına kaydedebilirsiniz.

3. Yüzünüzü temizlemeden sakın uyumayın...

Bakımlarınızı yapacak en küçük bir enerjiniz olmasa kesinlikle kırmızı kalemle altını çizdiğimiz uyarılardan biri makyajla uyumamak olabilir. Makyaj kalıntıları, gözeneklerinize dolarak cildinizin kendini yenilemesini engeller ve yaptığınız bütün bakımların boşa gitmesini sağlar...

4. Siyah noktalarınız için maske kullanabilirsiniz.

Cilt bakımdında kil maskeleri, cilde en iyi gelen bakım ürünlerinden biridir. Özellikle nemlendirme özelliği olmasından dolayı, cildinizin ne kadar ferahladığını kullandıktan sonra anlayacaksınız. Yine gündüz ve gece maskeleri olmak farklılık gösterebilir. Bunun yanı sıra göz altı maskeleri de vardır.

5. Her ürünün yüzünüzle uyum sağlayıp sağlamadığını kontrol edin.

Cildinizin neye karşı hassasiyeti olduğunu bilmiyorsanız, bir ürünü bütün yüzünüze denemeden önce cildinizin bir köşesinde, küçük bir yere sürerek deneme yapın. Cildiniz ile uyumsuzsa sürdüğünüz yer kızaracak ve hassasiyet gösterecektir. Bu da cildinizle uyumlu olmadığı anlamına gelmektedir ve o ürünü kesinlikle kullanmamalısınız.

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6. Serumların nasıl kullanılması gerektiğini mutlaka araştırın.

6. Serumların nasıl kullanılması gerektiğini mutlaka araştırın.

Serumlar kendi içlerinde farklı kategorilere ayrılmaktadır ve farklı asitler bulunmaktadır. Her cildin ihtiyacı olan serum desteği farklıdır. Siyah nokta, sivilce karşıtı, cilt tonu eşitleyici gibi özellikleri olan farklı asit türleri vardır. Mutlaka bir araştırma yaptıktan sonra cildinize en uygun olanı seçn ve kullanmaya başlayın.

7. İyi nemlendirme, cildin en çok ihtiyacı duyduğu bakım ürünüdür.

7. İyi nemlendirme, cildin en çok ihtiyacı duyduğu bakım ürünüdür.

Cildinizin bütün bakım aşamalarını bitirdikten sonra sıra geldi nemlendirmeye... Cilt tipinize göre su bazlı ya da yağ bazlı bir nemlendirici seçebilirsiniz. Günün her saati cildinizin nemli kalmasına mutlaka dikkat etmelisiniz yoksa kırışıklıklar korkulu rüyanız olabilir.

8. Göz altlarınız için iyi bir uyku çekin!

Uyku, cildin yenilenmesi için oldukça önemli bir aşamadır. İyi uyku çekmemek, yüzdeki birçok problemin ana nedenidir. Her gün en az 7-8 saat uyku çekmelisiniz. Üstelik sabah göz altlarınız şişmiş bir şekilde de uyanmamış olursunuz. Cildinizin yenilenmesi için uyku şart!

9. Yüz toniği kullanımını da atlamayalım...

Yüz temizliği bakımında cildinizi derinlemesine temizledikten sonra tonik kullanmalısınız. Temizleyicinin etkisiyle genişleyen gözenekler, tonik kullanımı ile sıkılaşacaktır. Bu da sizi büyük bir cilt bakım derdinden kurtaracaktır. Ayrıca tonik, temizleyicinin kalıntılarını da güzelce temizler.

10. Mevsim değişikliklerinde cilt bakımı da değişir!

Güneş kremini  her mevsim mutlaka çantanızdan eksik etmeden kullanmalısınız. Yaz aylarında ise eğer dışarıdaysanız 3 saatte bir mutlaka yenilemelisiniz çünkü güneş ışınları cilde en çok zarar veren şeylerden biridir. Kışın ise soğuk hava cildi kurutacağı için sürekli cildinizi nemlendirmelisiniz...

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