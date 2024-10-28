Genç Ciltler Toplansın, Anlatıyoruz: Basit ve Etkili Bir Cilt Bakım Rutini Oluşturmanızı Sağlayacak 10 Öneri

Cildinizin neye karşı hassasiyeti olduğunu bilmiyorsanız, bir ürünü bütün yüzünüze denemeden önce cildinizin bir köşesinde, küçük bir yere sürerek deneme yapın. Cildiniz ile uyumsuzsa sürdüğünüz yer kızaracak ve hassasiyet gösterecektir. Bu da cildinizle uyumlu olmadığı anlamına gelmektedir ve o ürünü kesinlikle kullanmamalısınız.