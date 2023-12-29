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Geliyor Gelmekte Olan: Yeni Yıla Hunharca Giren Geri Sayım Reis 2024 İçin Kareli Gömleğini Dolaptan Çıkarttı!

Geliyor Gelmekte Olan: Yeni Yıla Hunharca Giren Geri Sayım Reis 2024 İçin Kareli Gömleğini Dolaptan Çıkarttı!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
29.12.2023 - 13:30

2015 yılından itibaren her yıl 31 Aralık tarihinde kareli gömleğini giyerek yeni yıl kutlayan Yiğit Çalışkan, 2024 için hazırlıklarını tamamladı ve o meşhur kareli gömleğini dolaptan çıkarttı!

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Mevsimlik işçi gibi sadece 31 Aralık günü ortaya çıkıp yılın geri kalanında gözden uzak bir hayat yaşayan Yiğit Çalışkan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Mevsimlik işçi gibi sadece 31 Aralık günü ortaya çıkıp yılın geri kalanında gözden uzak bir hayat yaşayan Yiğit Çalışkan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Bilmiyorsanız eğer kırmızı siyah kareli gömlek ve bu video hatırlamanıza yardımcı olacaktır 👇

Kendisi ilk olarak 2015'e girmemize 1 dakika kala bastığı kayıt tuşu sayesinde hayatımıza girdi. Hunharca 10'dan geriye sararak hem ailesinin hem de bizim yeni yıla büyük bir coşkuyla girmemizi sağlıyor.

Kendisi ilk olarak 2015'e girmemize 1 dakika kala bastığı kayıt tuşu sayesinde hayatımıza girdi. Hunharca 10'dan geriye sararak hem ailesinin hem de bizim yeni yıla büyük bir coşkuyla girmemizi sağlıyor.

Bu yıl dokuzuncu kez yapacağı bu asli görevi için dolaptan kareli gömleğini çıkarttığını duyurdu!

Bu yıl dokuzuncu kez yapacağı bu asli görevi için dolaptan kareli gömleğini çıkarttığını duyurdu!

2024 için hazırlığını yapan Yiğit Çalışkan, yeni yıl videosu duyurusunu bu şekilde yaptı 👇

2024 için hazırlığını yapan Yiğit Çalışkan, yeni yıl videosu duyurusunu bu şekilde yaptı 👇
twitter.com
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Ve bu gelişme Twitter'da büyük infial yarattı.

Ve bu gelişme Twitter'da büyük infial yarattı.
twitter.com

Bazıları girdiğimiz her yılın bir öncekinden daha kötü geçmesini Yiğit'e yorarken,

Bazıları girdiğimiz her yılın bir öncekinden daha kötü geçmesini Yiğit'e yorarken,
twitter.com

Bazıları o eski güzel günlere gidiyor...

Bazıları o eski güzel günlere gidiyor...
twitter.com

Yiğit Çalışkan'a gelen yorumlar ise bu şekideydi 👇

Yiğit Çalışkan'a gelen yorumlar ise bu şekideydi 👇
twitter.com

Peki siz Yiğit Çalışkan'ın yeni yıl videoları hakkında ne düşünüyorsunuz

Peki siz Yiğit Çalışkan'ın yeni yıl videoları hakkında ne düşünüyorsunuz
twitter.com
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Yeni yıldan beklentileriniz neler?

Yeni yıldan beklentileriniz neler?
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Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
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