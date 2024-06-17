Geliyor Gelmekte Olan: Yaza Daha Formda Girmen İçin Bir Tüyo Veriyoruz!

Senin ihtiyacın olan şey bazal metabolizmanı hızlandırmak, bu yüzden de çözüm çok basit: Birazcık yürüyüş! Bazal metabolizmanı hızlandırmak için her akşam yemekten bir süre sonra 30 dakika yürümelisin. Bazal metabolizma hızlı çalıştıkta yaza daha fit girebilir ve kendini daha iyi hissedebilirsin.