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Geliyor Gelmekte Olan: Yaza Daha Formda Girmen İçin Bir Tüyo Veriyoruz!

etiket Geliyor Gelmekte Olan: Yaza Daha Formda Girmen İçin Bir Tüyo Veriyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 18:01

Yaz kapıda, peki sen yaza hazır mısın? Yaza daha fit girmek için ihtiyacın olan tüyo bu testin sonunda, senin tek yapman gereken şey soruları dürüstçe yanıtlamak!

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1. Her sabah düzenli olarak kahvaltı yapıyor musun?

2. Peki ekmek yiyor musun?

3. Günde kaç öğün yiyorsun?

4. Ara öğün yiyor musun?

5. Peki sporla aran nasıl?

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6. Günde en az ne kadar su içiyorsun?

7. Peki sebze yiyor musun?

7. Peki sebze yiyor musun?

8. En son saat kaçta bir şeyler yiyorsun?

Düzenli egzersiz yapmalısın!

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Senin bu yaza fit şekilde girmen için dikkat etmen gereken en önemli şey hareket. Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz yapmayı hedeflersen bu yaz senin yazın olacak eminiz! Yürüyüş, koşu, bisiklete binme veya yüzme gibi sevdiğin bir aktiviteyi seçip hemen başlamayı unutma!

Ara öğünleri atlamalısın.

Ne yediğin kadar ne kadar yediğin de önemli. Bu yüzden ara öğünler atlayarak yaza hazır hale gelebilirsin. Günde 3 ana öğün ve 2 ara öğün yiyerek kan şekerini dengede tutabilirsin. Ara öğünlerini sağlıklı meyvelerden ve atıştırmalıklardan tercih ederek de zorlanmayı engelleyebilirsin.

Her gün yemekten sonra 30 dakika yürümelisin!

srv.onedio.com

Senin ihtiyacın olan şey bazal metabolizmanı hızlandırmak, bu yüzden de çözüm çok basit: Birazcık yürüyüş! Bazal metabolizmanı hızlandırmak için her akşam yemekten bir süre sonra 30 dakika yürümelisin. Bazal metabolizma hızlı çalıştıkta yaza daha fit girebilir ve kendini daha iyi hissedebilirsin.

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