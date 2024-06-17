Geliyor Gelmekte Olan: Yaza Daha Formda Girmen İçin Bir Tüyo Veriyoruz!
Geliyor Gelmekte Olan: Yaza Daha Formda Girmen İçin Bir Tüyo Veriyoruz!
Yaz kapıda, peki sen yaza hazır mısın? Yaza daha fit girmek için ihtiyacın olan tüyo bu testin sonunda, senin tek yapman gereken şey soruları dürüstçe yanıtlamak!
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1. Her sabah düzenli olarak kahvaltı yapıyor musun?
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2. Peki ekmek yiyor musun?
3. Günde kaç öğün yiyorsun?
4. Ara öğün yiyor musun?
5. Peki sporla aran nasıl?
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