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Gelişme Var mı Yok mu? Yayıncı Adin Ross'un 1 Yıllık Çalışmanın Ardından Değişimi İkilem Yarattı!

Gelişme Var mı Yok mu? Yayıncı Adin Ross'un 1 Yıllık Çalışmanın Ardından Değişimi İkilem Yarattı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 02:47

Sosyal medyada bugüne kadar birçok değişim paylaşımına şahit olduk. Vücut geliştirme sonrası bambaşka biri haline gelenler de oldu, pek fazla gelişim gösteremeyenler de... Ancak bu defa, Twitter (X) kullanıcılarının kararsız kaldığı bir değişimle karşınızdayız.

1 yıl boyunca spor salonunda çalışan Yayıncı Adin Ross, vücudunun öncesi ve sonrasını gösteren bir paylaşımda bulundu. O paylaşım sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Kimileri ciddi bir değişim olduğunu savunurken, kimileri hiçbir şekilde değişim olmadığını öne sürdü. Dilerseniz, gelin birlikte bakalım bu değişime!

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Amerikalı Yayıncı Adin Ross, 1 yıllık vücut geliştirme çalışmalarının ardından vücudunun önceki ve sonraki halini paylaştı👇

Amerikalı Yayıncı Adin Ross, 1 yıllık vücut geliştirme çalışmalarının ardından vücudunun önceki ve sonraki halini paylaştı👇

O değişimi görenler arasında ciddi bir fikir ayrılığı oluştu. Bazı kullanıcılar hiçbir farkın olmadığını söyledi👇

O değişimi görenler arasında ciddi bir fikir ayrılığı oluştu. Bazı kullanıcılar hiçbir farkın olmadığını söyledi👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bazıları ise ''arada fark yok'' diyenlerin tam aksini iddia etti👇

Bazıları ise ''arada fark yok'' diyenlerin tam aksini iddia etti👇
twitter.com
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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Diğer yorumlar ise şu şekilde👇

Diğer yorumlar ise şu şekilde👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

''Öncesi - Sonrası (Sağdaki fotoğrafta olduğu gibi bir adım geriye atmaktan başka bir şey yapmamış)''

''Öncesi - Sonrası (Sağdaki fotoğrafta olduğu gibi bir adım geriye atmaktan başka bir şey yapmamış)''
twitter.com

''Gelişim:''

''Gelişim:''
twitter.com
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''Kıllı göğüsten kılsız göğüse. Sıfır sonuç''

''Kıllı göğüsten kılsız göğüse. Sıfır sonuç''
twitter.com

''1999'da Japonya bayrağını yeniden tasarladı''

''1999'da Japonya bayrağını yeniden tasarladı''
twitter.com

''Tek yaptığı traş olmak mıydı?''

''Tek yaptığı traş olmak mıydı?''
twitter.com

''Arada büyük fark var. Yorumlardaki kişiler neden değişim olmadığını söylüyor? Gördüğüm kadarıyla hayatlarında hiç spor salonunda bulunmamışlar''

''Arada büyük fark var. Yorumlardaki kişiler neden değişim olmadığını söylüyor? Gördüğüm kadarıyla hayatlarında hiç spor salonunda bulunmamışlar''
twitter.com

Peki, sizce Adin Ross'un vücudunda kayda değer bir gelişme var mı? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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