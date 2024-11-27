Gelişme Var mı Yok mu? Yayıncı Adin Ross'un 1 Yıllık Çalışmanın Ardından Değişimi İkilem Yarattı!

Sosyal medyada bugüne kadar birçok değişim paylaşımına şahit olduk. Vücut geliştirme sonrası bambaşka biri haline gelenler de oldu, pek fazla gelişim gösteremeyenler de... Ancak bu defa, Twitter (X) kullanıcılarının kararsız kaldığı bir değişimle karşınızdayız.

1 yıl boyunca spor salonunda çalışan Yayıncı Adin Ross, vücudunun öncesi ve sonrasını gösteren bir paylaşımda bulundu. O paylaşım sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Kimileri ciddi bir değişim olduğunu savunurken, kimileri hiçbir şekilde değişim olmadığını öne sürdü. Dilerseniz, gelin birlikte bakalım bu değişime!