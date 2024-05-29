Gelişim Bozukluklarının Derinine İniyoruz: Çocukluk Çağında En Yaygın Görülen 10 Psikolojik Rahatsızlık
Gelişim Bozukluklarının Derinine İniyoruz: Çocukluk Çağında En Yaygın Görülen 10 Psikolojik Rahatsızlık
Çocukluk yıllarında birçok psikolojik rahatsızlık görülebiliyor. Ebeveynleri endişelendiren rahatsızlıklardan bazılarını sizler için derledik. Dikkat eksikliğinden kekemeliğe en sık rastlanan psikolojik rahatsızlıkları merak ediyorsanız gelin birlikte bakalım...
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1. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
2. Yeme Bozuklukları
3. Tourette Sendromu
4. Disleksi
5. Kekeleme
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