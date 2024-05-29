Gelişim Bozukluklarının Derinine İniyoruz: Çocukluk Çağında En Yaygın Görülen 10 Psikolojik Rahatsızlık

Altına kaçırma rahatsızlığı da çocuklarda sık rastlanan bir durum. Genellikle idrar olarak yaşansa da bazı durumlarda dışkı kaçırılması da mümkün. Çocuğun kontrolünü sağlayamaması ve istemsiz bir şekilde altına kaçırması şeklinde gerçekleşen bu durum çoğunlukla kendiliğinden ortadan kalkabiliyor. Bazı durumlarda ise altında başka bir psikolojik bir neden olabildiği için tedavi gerektirebiliyor.