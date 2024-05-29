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Gelişim Bozukluklarının Derinine İniyoruz: Çocukluk Çağında En Yaygın Görülen 10 Psikolojik Rahatsızlık

etiket Gelişim Bozukluklarının Derinine İniyoruz: Çocukluk Çağında En Yaygın Görülen 10 Psikolojik Rahatsızlık

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 18:01

Çocukluk yıllarında birçok psikolojik rahatsızlık görülebiliyor. Ebeveynleri endişelendiren rahatsızlıklardan bazılarını sizler için derledik. Dikkat eksikliğinden kekemeliğe en sık rastlanan psikolojik rahatsızlıkları merak ediyorsanız gelin birlikte bakalım...

'İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.'

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1. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

DEHB olarak kısaltılan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, çocuklarda çok sık rastlanılan bir rahatsızlık. Özellikle çocukların okul yaşamını etkileyen DEHB'in belirtileri çocuktan çocuğa değişebiliyor. Bu rahatsızlık hem küçük çocuklarda hem ergenlik dönemindeki çocuklarda görülebiliyor. Beyindeki nörotransmitterlerin dengesizliğinin bu rahatsızlığa neden olduğu düşünülüyor.

2. Yeme Bozuklukları

Yeme bozuklukları çocukluk döneminde sıklıkla görülen bir rahatsızlık. Hiç yemek yememe olarak ortaya çıkabilen rahatsızlık bazı durumlarda ise çok yeme olarak görülebiliyor. Yeme bozuklukları vücut ağırlığında ve şeklinde değişikliklerle kendini gösteriyor. Çocuklarda da görülebilen bu rahatsızlık tedavi edilirken psikolog ve diyetisyenin birlikte çalışması gerekebiliyor.

3. Tourette Sendromu

Çocukluk çağında başlayan Tourette Sendromu, istemsiz ve sürekli tekrarlayan tiklerle kendini gösteren bir rahatsızlık. Bu rahatsızlıktaki tikleri kontrol etmek mümkün değil. Kişi ani ve tekrarlayıcı bu tikleri istemsiz şekilde gerçekleştiriyor. Bu rahatsızlık yaşam boyu devam etse de belirtiler yaşla birlikte zamanla azalabiliyor.

4. Disleksi

Çocuklar okuma sorunu yaşadığında ilk düşünülen rahatsızlık disleksi oluyor. Disleksi, okuma ve yazma becerilerini etkileyen bir öğrenme bozukluğu. Disleksi bozukluğu olan çocuklar harf ve kelimeleri tanıyamıyor. Akıcı okumaya engel bu rahatsızlığı yaşayan çocuklar yazma güçlüğü de çekiyor.

5. Kekeleme

Çocukluk döneminde başlayan kekeleme konuşurken tekrarlayıcı ve kesintili seslerin çıkarılması olarak tanımlanabilir. Çocuklukta başlayan kekeleme bazı durumlarda kendiliğinden geçebiliyor. Seslerin uzatıldığı ya da tekrarlandığı bu rahatsızlığı yaşayan çocuklar genellikle konuşma anksiyetesi de yaşayabiliyor.

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6. Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk ya da kısa adıyla OKB çocukluk çağında da görülebilen kaygı bozukluklarına verilen bir ad. Çocukların korkularını veya endişelerini yansıtan takıntılar olarak görülen OKB, birçok şekilde kendini gösterebiliyor. Simetri, mikrop korkusu gibi obsesyonlar bunlardan bazıları.

7. Anksiyete

Anksiyeteye çocuklarda da rastlanabiliyor. Korku, endişe ve kaygı durumlarının genel adı olan anksiyete çocuğun hayatını yakından etkiliyor. Okul başarısından sosyal ilişkilere çocuğun yaşam kalitesini etkileyen anksiyete birçok şekilde kendini gösteriyor. Çocuğun ebeveynden ayrılırken yaşadığı bozukluk ya da sosyal ortamlara girerken yaşadıkları hep bu rahatsızlığın görünümleri.

8. Öfke Sorunları

Öfke sorunu yine çocuklukta çok görülen bir rahatsızlık. Duygularını ifade etmeyi ya da yönetmeyi beceremeyen çocuklar bunları kızgınlık olarak ortaya çıkarıyor. Aşırı tepkilerle kendini gösteren bu rahatsızlıkta saldırganlık da sıklıkla görülüyor.

9. Fobiler

Çocukluk yıllarında en sık görülen psikolojik rahatsızlık ne diye sorsak herhalde herkes fobiler olduğunu söyler. Fobiler, durumlara veya nesnelere verilen aşırı korku tepkileri olarak tanımlanıyor. Bu korku tepkileri aslında çok mantıklı olmasa da çocuk için korkutucu. Fobiler gerekli şekilde tedavi edilmediğinde yetişkinlikte de devam edebiliyor.

10. Altına Kaçırma

Altına kaçırma rahatsızlığı da çocuklarda sık rastlanan bir durum. Genellikle idrar olarak yaşansa da bazı durumlarda dışkı kaçırılması da mümkün. Çocuğun kontrolünü sağlayamaması ve istemsiz bir şekilde altına kaçırması şeklinde gerçekleşen bu durum çoğunlukla kendiliğinden ortadan kalkabiliyor. Bazı durumlarda ise altında başka bir psikolojik bir neden olabildiği için tedavi gerektirebiliyor.

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