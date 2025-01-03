Gelecek Hayallerinden Bahset, Şu Anki İlişki Durumunu Tahmin Edelim!
Gelecek Hayallerinden Bahset, Şu Anki İlişki Durumunu Tahmin Edelim!
Herkesin gelecekle ilgili hayalleri vardır. Peki senin gelecekle ilgili hayallerin neler anlat, biz de ilişki durumunu tahmin edelim!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim...
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2. Hayallerini süsleyen ev nasıl bir ev?
3. Senin bu hayattan beklentin ne?
4. Hayatının bir döneminde çocuk düşünür müsün?
5. Geleceğin hakkında sık sık düşünür müsün?
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6. Hayatının sonuna kadar yaşamak istediğin bir yer var mı?
7. Aile kurmak sana göre mi?
8. Peki düğünün nasıl olmalı?
Senin için kariyerin her şeyden önce geliyor!
Senin bu aralar hayatına yeni biri girmiş!
Sen hayatının aşkını bulmuşsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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