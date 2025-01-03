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Gelecek Hayallerinden Bahset, Şu Anki İlişki Durumunu Tahmin Edelim!

etiket Gelecek Hayallerinden Bahset, Şu Anki İlişki Durumunu Tahmin Edelim!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 22:01

Herkesin gelecekle ilgili hayalleri vardır. Peki senin gelecekle ilgili hayallerin neler anlat, biz de ilişki durumunu tahmin edelim!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim...

2. Hayallerini süsleyen ev nasıl bir ev?

3. Senin bu hayattan beklentin ne?

4. Hayatının bir döneminde çocuk düşünür müsün?

5. Geleceğin hakkında sık sık düşünür müsün?

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6. Hayatının sonuna kadar yaşamak istediğin bir yer var mı?

7. Aile kurmak sana göre mi?

8. Peki düğünün nasıl olmalı?

Senin için kariyerin her şeyden önce geliyor!

Sen tam kariyer insanısın. Kariyerin dışında hiçbir şeyi gözün görmüyor. O yüzden şu an bir ilişkin yok. Tabii bu seni çok da rahatsız etmiyor. Çünkü sen işinle evlisin. İlişkinin olmaması işine bile geliyor desek yeridir. Bu sayede işine ve sana çok daha fazla zaman kalıyor. Sen şu an hayatından gayet memnunsun. İşin dışında kalan vakti de kendine dönerek ve kişisel gelişimine odaklanarak geçiriyorsun. Bu da senin çok hoşuna gidiyor!

Senin bu aralar hayatına yeni biri girmiş!

Senin şu aralar hayatında biri var ama bu daha çok yeni bir ilişki. Gelecekle ilgili ufak ufak planlar yapıyorsun ama bunların hiçbiri öyle gerçekçi planlar değil elbette. Daha çok tatlı küçük hayaller tadındaki planlar bunlar. Şimdi yeni tabii öyle büyük planlar beklememek lazım. İlişkinin daha ilk evrelerindeki bu aşamalarda böyle olması da çok normal. O zaman sen keyfine bakmaya devam et, bakalım hayat sana neler gösterecek!

Sen hayatının aşkını bulmuşsun!

Senin şu an çok güzel bir ilişkin var çünkü sen bu hayatta diğer yarını bulmuşsun. Eee hayallerin de hep gelecekle ilgili tabii. Artık bunlara hayal demek doğru değil, bunlar artık gelecek planlarınız. Hem partnerin hem sen birbiriniz olmadan bir hayat düşünemiyorsunuz ve bu planlarınıza yansıyor. Beraber olduğunuz anlarda geleceğinizi planlıyor ve gerçekleştirmek için gün sayıyorsunuz. O zaman bizden size mutluluklar!

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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