Gelecek Hayallerinden Bahset, Şu Anki İlişki Durumunu Tahmin Edelim!

Senin şu aralar hayatında biri var ama bu daha çok yeni bir ilişki. Gelecekle ilgili ufak ufak planlar yapıyorsun ama bunların hiçbiri öyle gerçekçi planlar değil elbette. Daha çok tatlı küçük hayaller tadındaki planlar bunlar. Şimdi yeni tabii öyle büyük planlar beklememek lazım. İlişkinin daha ilk evrelerindeki bu aşamalarda böyle olması da çok normal. O zaman sen keyfine bakmaya devam et, bakalım hayat sana neler gösterecek!