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Geleceği Makineleşmede Görüp Robot Teknolojisine Yatırım Yapan 10 Büyük Şirket

etiket Geleceği Makineleşmede Görüp Robot Teknolojisine Yatırım Yapan 10 Büyük Şirket

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 14:04

Robot teknolojileri çağımızın en çok üstüne düşülen konularının başında geliyor. İnsanlar, sanayide, temizlikte, tarımda, otoyollarda, eğitimde hatta sağlıkta birçok sektörde robotlaşmaya geçişin adımları atılmaya çalışılıyor. Buna endüstriyel otomasyon deniliyor. Bunu en iyi şekilde yapan ve robot teknolojileri konusunda liderlik eden 10 şirket şöyle:

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1. ABB

İsviçre merkezli ABB, endüstriyel otomasyon ve enerji teknolojilerinde öncü bir konumda bulunmaktadır. Robotik alanında uzmanlaşmış ve endüstriyel iş süreçlerini optimize etmek adına çeşitli robot çözümleri sunmaktadır. Endüstri 4.0'a uygun çözümleriyle dikkat çeken ABB, global çapta birçok sektörde kullanılan teknolojiler sunmaktadır.

2. Fanuc Corporation:

Japonya'nın önde gelen şirketlerinden biri olan Fanuc, endüstriyel robot sistemleri, CNC kontrol sistemleri ve fabrika otomasyonu konularında uzmanlaşmıştır. CNC makinelerinden robotik sistemlere kadar geniş bir yelpazede ürün sunarak endüstriyel süreçlere katkıda bulunmaktadır.

3. Kuka AG

Almanya kökenli Kuka AG, endüstriyel robotlar, otomasyon sistemleri ve fabrika otomasyonu alanında liderlik etmektedir. Esnek ve hassas robot çözümleriyle tanınan şirket, endüstri 4.0 vizyonuna paralel olarak üretim süreçlerini optimize etmektedir.

4. Yaskawa Electric Corporation

Japonya'nın önemli şirketlerinden biri olan Yaskawa, endüstriyel otomasyon, robot teknolojisi ve mekatronik konularında faaliyet göstermektedir. Robot teknolojilerindeki sürekli yenilikleri ile endüstriyel otomasyon alanında önemli bir rol oynamaktadır.

5. Universal Robots

Danimarka merkezli Universal Robots, kolaboratif robotlar (cobots) konusunda öncüdür. Cobots, insanlarla güvenli bir şekilde bir arada çalışabilen robotlar olarak bilinir. Universal Robots'un kullanıcı dostu ve esnek çözümleri, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde yaygın olarak tercih edilmektedir.

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6. SoftBank Robotics

Japonya merkezli SoftBank Robotics, insansı robotlar ve hizmet robotları konusunda liderlik etmektedir. Pepper adlı insansı benzeri robot ve Whiz adlı temizlik robotu gibi ürünleriyle şirket, perakende, hizmet ve eğlence sektörlerinde kullanılmaktadır.

7. Boston Dynamics

Amerika merkezli Boston Dynamics, dinamik ve gelişmiş robot teknolojileri konusunda öncüdür. Spot, Atlas ve Handle gibi robotları ile dikkat çeken şirket, endüstriyel uygulamalardan askeri kullanıma kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

8. iRobot Corporation

Amerika'nın önde gelen ev robotları üreticilerinden biri olan iRobot, Roomba serisi ile bilinir. Ev temizliği için geliştirdiği robot süpürge ve moplarıyla tüketicilere pratik ve etkili bir çözüm sunmaktadır.

9. Siemens

Almanya merkezli Siemens, endüstriyel otomasyon, kontrol sistemleri ve robot teknolojilerinde geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Endüstri 4.0 konseptine uygun olarak üretim süreçlerini optimize etmeyi hedeflemektedir.

10. Amazon Robotics

Amazon'un depo ve lojistik operasyonlarını optimize etmek adına geliştirdiği robot teknolojilerine yatırım yapan bir birimidir. Depo robotları, malzeme taşıma, paketleme ve envanter yönetimi gibi görevlerde kullanılarak Amazon'un lojistik süreçlerinde önemli bir etki yaratmaktadır.

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