Geleceği Makineleşmede Görüp Robot Teknolojisine Yatırım Yapan 10 Büyük Şirket
Geleceği Makineleşmede Görüp Robot Teknolojisine Yatırım Yapan 10 Büyük Şirket
Robot teknolojileri çağımızın en çok üstüne düşülen konularının başında geliyor. İnsanlar, sanayide, temizlikte, tarımda, otoyollarda, eğitimde hatta sağlıkta birçok sektörde robotlaşmaya geçişin adımları atılmaya çalışılıyor. Buna endüstriyel otomasyon deniliyor. Bunu en iyi şekilde yapan ve robot teknolojileri konusunda liderlik eden 10 şirket şöyle:
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1. ABB
2. Fanuc Corporation:
3. Kuka AG
4. Yaskawa Electric Corporation
5. Universal Robots
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6. SoftBank Robotics
7. Boston Dynamics
8. iRobot Corporation
9. Siemens
10. Amazon Robotics
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