Geleceği Makineleşmede Görüp Robot Teknolojisine Yatırım Yapan 10 Büyük Şirket

Robot teknolojileri çağımızın en çok üstüne düşülen konularının başında geliyor. İnsanlar, sanayide, temizlikte, tarımda, otoyollarda, eğitimde hatta sağlıkta birçok sektörde robotlaşmaya geçişin adımları atılmaya çalışılıyor. Buna endüstriyel otomasyon deniliyor. Bunu en iyi şekilde yapan ve robot teknolojileri konusunda liderlik eden 10 şirket şöyle: