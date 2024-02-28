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Geleceği Kodluyorlar: Dünyanın En Büyük 10 Yazılım Geliştirme Şirketi

etiket Geleceği Kodluyorlar: Dünyanın En Büyük 10 Yazılım Geliştirme Şirketi

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 12:01

Günümüzde hızlıca büyüyen ve geleceğin en büyük sektörü olmaya aday gösterilen yazılım sektörü, gün geçtikçe hayatımızı etkileyen değişimler yapmaya devam ediyor. Bu değişimlere önderlik yapan yazılım geliştirici şirketler ise milyarlarca kazanç elde edip birçok ülkeden daha fazla gelire sahip oluyor. 

Gelin geleceğin krallıklarına birlikte göz atalım. 

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1. Microsoft

1. Microsoft

Listenin tepesinde her bilgisayar kullanıcısının bildiği Microsoft bulunuyor. 1975 yılında Bill Gates ve Paul Allen tarafından kurulan Microsoft, Windows bilgisayar işletim sistemleri yazılımını, Office uygulama paketini ve Azure bulut bilişim hizmetini sağlıyor. Dünyanın en büyük yazılım şirketi aynı zamanda sunucu uygulamaları, tabletler ve video oyun konsolları da geliştirmekte.

Gelir (TTM): 203,08 milyar dolar  Net Gelir (TTM): 69,79 milyar dolar

Piyasa Değeri: 2,22 trilyon dolar  Borsa: NASDAQ

2. Oracle Corp.

2. Oracle Corp.

Larry Ellison, Bob Miner ve Ed Oates'in 16 Haziran 1977'de kurduğu Oracle dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi. Oracle'ın merkezi Redwood City, Kaliforniya'da. Bu şirket dünyadaki en büyük veri tabanı yazılımı ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) sağlayıcısıdır. Oracle yazılımında, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Oracle EPM Bulutu, İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) ve Tedarik Zinciri Yönetimi'nde (SCM) yaygın olarak kullanılır.

Gelir (TTM): 46,07 milyar dolar   Net Gelir (TTM): 8,80 milyar dolar

Piyasa Değeri: 219,74 milyar dolar  Borsa: New York Menkul Kıymetler Borsası

3. Adobe Inc.

3. Adobe Inc.
finpedia.co

Adobe Inc., ABD merkezli olup Kaliforniya'da bulunan dünyanın 10 büyük grafik ve medya yazılımlarını üreten şirkettir. Adobe, en iyi Adobe Flash web yazılımı ekosistemi, görüntü düzenleme yazılımı Photoshop, vektör grafik düzenleyici Illustrator, Taşınabilir Belge Biçimi (PDF) aracı olan Acrobat ve Adobe Creative Suite ve halefi Adobe Creative Cloud ile bilinmektedir.

Gelir (TTM): 17,61 milyar dolar  Net Gelir (TTM): 4,7 milyar dolar

Piyasa Değeri: 158,71 milyar dolar  Borsa: NASDAQ

4. Salesforce

4. Salesforce
www.protocol.com

1999 yılında Marc Benioff ve Parker Harris tarafından kurulan Salesforce, dünyanın en büyük müşteri ilişkileri yönetimi (customer relationship management: CRM) yazılım şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bulut tabanlı CRM yazılımı, işletmelerin müşterilerle ilişkilerini yönetmesine büyük ölçüde katkı sağlıyor. Salesforce’un müşterileri arasında Nike, United Airlines ve Coca Cola gibi dev şirketler yer alıyor. Merkezi California-San Francisco’da bulunan şirket ürünlerini 190’dan fazla ülkeye pazarlamakta.

  • Gelir (TTM): 30,29 milyar dolar  

  • Net Gelir (TTM): 278 milyon dolar

  • Piyasa Değeri: 130,30 milyar dolar  

  • Borsa: New York Menkul Kıymetler Borsası

5. SAP

5. SAP

Almanya'dan beş eski IBM mühendisi, firmayı 1972'de Almanya'da kurdu.  Şirketin ana merkezi halen Almanya'dadır. SAP (Sistem Analizi Program Geliştirme), işletmelere finans, lojistik ve insan kaynakları konularında yardımcı olan, Amerika kökenli olmayan en büyük yazılım şirketidir. Genel sıralamadaysa 3. büyük şirkettir. Şirketin müşteri portföyünde dünya genelinde tanınan Coca Cola, Siemens ve Volkswagen gibi pek çok Fortune 500 şirketi yer almakta.

  • Gelir (TTM): 32,97 milyar dolar  

  • Net Gelir (TTM): 3,52 milyar dolar

  • Piyasa Değeri: 122,57 milyar dolar  

  • Borsa: New York Menkul Kıymetler Borsası

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6. Intuit

6. Intuit

Ticari ve finansal yazılım sağlayıcısı Intuit, QuickBooks muhasebesi ve TurboTax vergi hazırlama yazılımıyla tanınır. Şirket, ürünlerini tüketicilere, küçük işletmelere ve muhasebecilere pazarlamaktadır. Küçük şirket dostu bir firmadır.

  • Gelir (TTM): 13,32 milyar dolar  

  • Net Gelir (TTM): 1,88 milyar dolar

  • Piyasa Değeri: 110,50 milyar dolar  

  • Borsa: NASDAQ

7. ServiceNow

7. ServiceNow

ServiceNow, kurumsal müşteriler için dijital iş akışlarını optimize etmeye ve BT hizmetleri yönetimi sağlamaya odaklanan bir bulut bilişim platformudur.

  • Gelir (TTM): 6,92 milyar dolar  

  • Net Gelir (TTM): 201 milyon dolar

  • Piyasa Değeri: 79,17 milyar dolar  

  • Borsa: New York Menkul Kıymetler Borsası

8. VMware Inc.

8. VMware Inc.

VMware Inc. 1998 yılında Amerika Kaliforniya‘da BT uzmanları tarafından kurulan, sanallaştırma teknolojilerinin kapsamında yazılım ve uygulama geliştirme konusunda hizmet veren bir şirkettir. VMware Inc. geliştirmiş oldukları teknolojinin son versiyonu olarak belirtilen yazılımlar ile sanallaştırma alanında son yıllarda liderliğe oynayan bir şirket konumuna gelmiştir.

  • Gelir (TTM): 13,17 milyar dolar  

  • Net Gelir (TTM): 1,41 milyar dolar

  • Piyasa Değeri: 51,87 milyar dolar  

  • Borsa: New York Menkul Kıymetler Borsası

9. Adyen

9. Adyen

Adyen, işletmelerin e-ticaret, mobil ve satış noktası ödemelerini kabul etmelerini sağlayan küresel bir ödeme şirketidir. Adyen 2006 yılında, şu anda CEO ve CTO olan Pieter van der Does ve Arnout Schuijff'ın da aralarında bulunduğu ödeme sektörü profesyonellerinden oluşan bir ekip tarafından kuruldu . Merkezi Amsterdam'da bulunan şirketin dünyanın 13 ülkesinde aktif merkezi bulunmakta.

  • Gelir (TTM): 8,14 milyar dolar  

  • Net Gelir (TTM): 603,47 milyon dolar

  • Piyasa Değeri: 43,61 milyar dolar  

  • Borsa: Euronext

10. Block Inc.

10. Block Inc.

Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey’in bir başka yatırımı olarak 2009 yılında kurulan Block, ödeme teknolojileri odaklı bir fintech şirketidir. ABD’de Silikon Vadisi’nde kurulan şirket 2009 yılından 2021 yılının sonuna kadar 'Square' ismiyle faaliyetlerini sürdürdü. 2015 yılında New York Borsası’nda halka açılan şirket, küçük ve orta ölçekli şirketler için geliştirdiği 'Square' ismini taşıyan mobil cihazları ve POS makinelerine dönüştüren ödeme sistemleri platformu ile ses getirdi.

  • Gelir (TTM): 16,96 milyar dolar  

  • Net Gelir (TTM): -503,75 milyon dolar

  • Piyasa Değeri: 37,43 milyar dolar  

  • Borsa: New York Menkul Kıymetler Borsası

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