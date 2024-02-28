Geleceği Kodluyorlar: Dünyanın En Büyük 10 Yazılım Geliştirme Şirketi

Almanya'dan beş eski IBM mühendisi, firmayı 1972'de Almanya'da kurdu. Şirketin ana merkezi halen Almanya'dadır. SAP (Sistem Analizi Program Geliştirme), işletmelere finans, lojistik ve insan kaynakları konularında yardımcı olan, Amerika kökenli olmayan en büyük yazılım şirketidir. Genel sıralamadaysa 3. büyük şirkettir. Şirketin müşteri portföyünde dünya genelinde tanınan Coca Cola, Siemens ve Volkswagen gibi pek çok Fortune 500 şirketi yer almakta.

Gelir (TTM): 32,97 milyar dolar

Net Gelir (TTM): 3,52 milyar dolar

Piyasa Değeri: 122,57 milyar dolar

Borsa: New York Menkul Kıymetler Borsası