Geleceği Kodluyorlar: Dünyanın En Büyük 10 Yazılım Geliştirme Şirketi
Geleceği Kodluyorlar: Dünyanın En Büyük 10 Yazılım Geliştirme Şirketi
Günümüzde hızlıca büyüyen ve geleceğin en büyük sektörü olmaya aday gösterilen yazılım sektörü, gün geçtikçe hayatımızı etkileyen değişimler yapmaya devam ediyor. Bu değişimlere önderlik yapan yazılım geliştirici şirketler ise milyarlarca kazanç elde edip birçok ülkeden daha fazla gelire sahip oluyor.
Gelin geleceğin krallıklarına birlikte göz atalım.
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1. Microsoft
2. Oracle Corp.
3. Adobe Inc.
4. Salesforce
5. SAP
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6. Intuit
7. ServiceNow
8. VMware Inc.
9. Adyen
10. Block Inc.
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