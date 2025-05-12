Geldi Bahar Ayları, Gevşedi Gönül Yayları: Havalar Isınınca Neden Aşık Oluyoruz?
Baharın ilk anlarından itibaren hepimizin içinde kelebekler uçuşmuyor mu? Bahara aşık olma ayları diye boşuna dememişler. Bahar geldiğinde her yer uyanınca insanın da içi kıpır kıpır oluyor. Güneş çıkıyor, çiçekler açıyor... Ee böyle zamanlarda insan aşık olmasın da ne yapsın öyle değil mi? Peki neden böyle oluyor hiç merak ettin mi? Bahar aylarıyla aşık olmamız arasındaki bağlantıya gel birlikte bakalım...
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Bahar güneşi içimizi açıyor!
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Baharla birlikte dopamin salgısı da artıyor.
Doğanın uyanışı bizi de etkiliyor.
Baharla birlikte artık mevsimsel depresyonu da geride bırakıyoruz.
Kış biraz rutinlerle geçen bir dönem.
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Bahar demek aşk demek değil mi?
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