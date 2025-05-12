Geldi Bahar Ayları, Gevşedi Gönül Yayları: Havalar Isınınca Neden Aşık Oluyoruz?

Baharla birlikte her yer çiçek açıyor, ağaçlar uyanıyor ve kuşlar ortaya çıkıyor. Bu değişim bizim iç dünyamızı da etkiliyor doğal olarak. Doğadaki uyanış gibi bizim de tüm duygularımız uyanıyor. Aşk da bu duygulardan biri elbette.

Bahar geldi mi kendimizi hemen dışarı atıyoruz!

Kıştan çıktıktan sonra kendimizi dışarıya attığımız doğru. Eve kapanmanın acısını çıkardığımız bahar ayında doğal olarak sosyal aktivite sayısı artıyor. Bu da tabii ki daha çok insanla tanışmak ve irtibatta olmak demek. Bu sosyal ortamlarda aşık olmak çok mümkün işte!

Kimyasal değişimler de aşık olmanın nedeni olabilir.

Bahar aylarıyla hormonlarımız da değişiyor. Hormon dengesinin değişmesiyle vücudumuzda kimyasal değişiklikler oluyor. Bu değişimlerle aşk gibi duygular da içimizde uyanmıyor. Böyle zamanlarda fiziksel çekicilik de önemli hale geliyor. İşte bu hormonal değişimler aşık olmamızın nedenlerinden olabilir gibi duruyor.