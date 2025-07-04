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GEDAŞ Kimin? GEDAŞ Hangi Bakanlığa Bağlı, Müdürü Kim?

GEDAŞ Kimin? GEDAŞ Hangi Bakanlığa Bağlı, Müdürü Kim?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.07.2025 - 11:58

Gayrimenkul değerleme sektöründe sıkça duyduğumuz Gedaş’ın kökeni aslında oldukça eskiye dayanıyor. Gedaş, bugün ülke genelinde hizmet veren köklü bir şirket.

Peki Gedaş kimin? Hangi bakanlığa bağlı? Genel müdürü kim? İşte detaylar...

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Gedaş Kimin?

Gedaş Kimin?

Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Türkiye’nin ilk gayrimenkul değerleme şirketlerinden biri olarak kurulmuş ve Emlak Bankası’nın bir iştiraki olarak sektöre adım atmıştır. Şirket, 1990’lı yılların ortasında dönemin koalisyon hükümeti tarafından Bakanlar Kurulu kararı ile hayata geçirilmiştir.

Bugün Gedaş, gayrimenkul değerleme, kentsel dönüşüm, makina ve teçhizat değerleme, gemi değerleme, fizibilite ve riskli yapı tespiti gibi pek çok alanda hizmet vermektedir.

Gedaş Hangi Bakanlığa Bağlı?

Gedaş Hangi Bakanlığa Bağlı?

Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş. doğrudan bir bakanlığa bağlı bir yapı değildir. Şirket, kuruluşunda kamu desteği almış olsa da zamanla bağımsız bir ticari yapıya dönüşmüştür.

Gedaş Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı Kimdir?

Gedaş Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı Kimdir?

Ahmet Oğulbalı, 1978 yılında Malatya’da doğmuş ve eğitim hayatını Çanakkale’de tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Trakya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde tamamlayarak 2001 yılında mezun olmuştur. Şu anda Gedaş’ın genel müdürü olarak görev yapmaktadır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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