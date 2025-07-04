GEDAŞ Kimin? GEDAŞ Hangi Bakanlığa Bağlı, Müdürü Kim?

Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Türkiye’nin ilk gayrimenkul değerleme şirketlerinden biri olarak kurulmuş ve Emlak Bankası’nın bir iştiraki olarak sektöre adım atmıştır. Şirket, 1990’lı yılların ortasında dönemin koalisyon hükümeti tarafından Bakanlar Kurulu kararı ile hayata geçirilmiştir.

Bugün Gedaş, gayrimenkul değerleme, kentsel dönüşüm, makina ve teçhizat değerleme, gemi değerleme, fizibilite ve riskli yapı tespiti gibi pek çok alanda hizmet vermektedir.