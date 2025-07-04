GEDAŞ Kimin? GEDAŞ Hangi Bakanlığa Bağlı, Müdürü Kim?
Gayrimenkul değerleme sektöründe sıkça duyduğumuz Gedaş’ın kökeni aslında oldukça eskiye dayanıyor. Gedaş, bugün ülke genelinde hizmet veren köklü bir şirket.
Peki Gedaş kimin? Hangi bakanlığa bağlı? Genel müdürü kim? İşte detaylar...
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Gedaş Kimin?
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Gedaş Hangi Bakanlığa Bağlı?
Gedaş Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı Kimdir?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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