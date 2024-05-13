Geçmişten Gelen Büyük Ortaklıklar: Kardeş veya Arkadaş Gruplarının Birlikte Kurdukları 10 Dünyaca Ünlü Şirket
Geçmişten Gelen Büyük Ortaklıklar: Kardeş veya Arkadaş Gruplarının Birlikte Kurdukları 10 Dünyaca Ünlü Şirket
Hayatımızın her alanında faydalandığımız dahice fikirlerin ardında kimlerin olduğu konusunda çoğu zaman bilgisiziz. Bu içerikte büyük ortaklıkların ardındaki bağlardan bahsedeceğiz!
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1. Google
2. Yahoo
3. Microsoft
4. Apple
5. Facebook
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