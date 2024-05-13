Geçmişten Gelen Büyük Ortaklıklar: Kardeş veya Arkadaş Gruplarının Birlikte Kurdukları 10 Dünyaca Ünlü Şirket

Bir başka ekip çalışması örneği de Twitter’dan. Her ne kadar arkasında birkaç beyin yatıyor olsa da Twitter’ın kurucusu denildiğinde akla ilk olarak Jack Dorsey geliyor. Ancak Dorsey’in yanında Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams adındaki arkadaşları da vardı. Bu ekibin bir araya gelişi tıpkı Facebook’ta olduğu gibi sosyal medyanın gidişatını değiştirdi.