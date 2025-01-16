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Gazze'de 467 Gün Sonra Sağlanan Anlaşmanın Detayları Ortaya Çıktı

Gazze'de 467 Gün Sonra Sağlanan Anlaşmanın Detayları Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 08:37

İsrail, 2023 yılında Gazze'ye yeniden saldırılarını başlatmıştı. 467 günün ardından İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandı. Gazze Şeridi, ateşkes anlaşmasını büyük bir sevinçle karşıladı. İsrail Kabinesi'nin bugün anlaşmayı onaylamak için toplanacağı, ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceği belirtildi. Reuters Haber Ajansı, İsrail Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının detaylarını aktardı.

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İsrail, 2023 yılının Ekim ayında Gazze'ye kara harekatı başlatmış, tam 467 gün boyunca saldırılarını sürdürmüştü.

İsrail, 2023 yılının Ekim ayında Gazze'ye kara harekatı başlatmış, tam 467 gün boyunca saldırılarını sürdürmüştü.

Saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetmiş, özellikle çocuklar savaşın en çok etkilenen isimleri olmuştu. 467 günün ardından Gazze topraklarında ateşkes ilan edildi.

Tüm dünyada süren ateşkes çağrıları sonunda sonuç verdi. İsrail ve Hamas, Gazze için ateşkes anlaşması sağladı.

Tüm dünyada süren ateşkes çağrıları sonunda sonuç verdi. İsrail ve Hamas, Gazze için ateşkes anlaşması sağladı.

Ateşkes anlaşmasının 19 Ocak günü başlayacağı ve 42 gün süreceği belirtildi. Bu sevinçli haber, Gazze Şeridi'nde büyük bir sevinçle karşılandı. 

Ateşkes anlaşmasının İsrail Kabinesi'nde bugün onaylanacağı belirtildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve müzakere ekibinin anlaşma konusundaki çabalarını desteklediğini belirtti. Ateşkes anlaşmasının sağlanması için hükümetine çağrıda bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve müzakere ekibinin anlaşma konusundaki çabalarını desteklediğini belirtti. Ateşkes anlaşmasının sağlanması için hükümetine çağrıda bulundu.

Herzog, esirlerin evlerine dönmesinden daha önemli bir şey olmadığını belirtti. Anlaşma maddelerinin kolay olmadığını belirten Herzog 'bu fırsatı değerlendirmeliyiz' diyerek açıklamalarına devam etti.

ABD'nin yeni başkanı Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımla anlaşmanın yapıldığını duyurdu;

ABD'nin yeni başkanı Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımla anlaşmanın yapıldığını duyurdu;

''Orta Doğu'da esirler konusunda anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler!''

Peki İsrail ve Gazze arasındaki anlaşmaların maddeleri neler?

Peki İsrail ve Gazze arasındaki anlaşmaların maddeleri neler?

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Gazze İsrail ateşkes anlaşmasının maddeleri aşağıdaki gibi;

  • Ateşkesin devam ettiği her gün 50'si yakıt taşıyan 600 kamyon insani yardım Gazze'ye girecek. Kamyonların 300'ü şeridin kuzeyine gönderilecek.

  • İsrail, 2023 yılının Ekim ayından beri tuttuğu tüm 19 yaş altı çocukları ve kadınları serbest bırakacak.

  • Hamas da ilk aşamada 33 İsrailli rehineyi serbest bırakacak.

  • Ateşkesin ilk aşaması 42 gün sürecek

  • İsraı̇l her sı̇vı̇l rehı̇neye karşılık 30, her İsraı̇llı̇ kadın askere karşılık ise 50 Fı̇lı̇stı̇nlı̇ tutukluyu serbest bırakacak.

  • Anlaşmanın ilk aşamasında İsrail güçleri Gazze'den kademeli olarak çekilecek.

  • Filistinliler yaşadıkları bölgeye geri dönebilecek.

  • Ateşkesin 16. gününde yeni bir anlaşma için yeniden görüşmeler başlayacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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