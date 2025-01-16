Gazze'de 467 Gün Sonra Sağlanan Anlaşmanın Detayları Ortaya Çıktı
Gazze'de 467 Gün Sonra Sağlanan Anlaşmanın Detayları Ortaya Çıktı
İsrail, 2023 yılında Gazze'ye yeniden saldırılarını başlatmıştı. 467 günün ardından İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandı. Gazze Şeridi, ateşkes anlaşmasını büyük bir sevinçle karşıladı. İsrail Kabinesi'nin bugün anlaşmayı onaylamak için toplanacağı, ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceği belirtildi. Reuters Haber Ajansı, İsrail Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının detaylarını aktardı.
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İsrail, 2023 yılının Ekim ayında Gazze'ye kara harekatı başlatmış, tam 467 gün boyunca saldırılarını sürdürmüştü.
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Tüm dünyada süren ateşkes çağrıları sonunda sonuç verdi. İsrail ve Hamas, Gazze için ateşkes anlaşması sağladı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve müzakere ekibinin anlaşma konusundaki çabalarını desteklediğini belirtti. Ateşkes anlaşmasının sağlanması için hükümetine çağrıda bulundu.
ABD'nin yeni başkanı Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımla anlaşmanın yapıldığını duyurdu;
Peki İsrail ve Gazze arasındaki anlaşmaların maddeleri neler?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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