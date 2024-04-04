Gaziosmanpaşa'da Son Durum: Yeniden Sayılan Sandık Sayısı 377'ye Ulaştı
Gaziosmanpaşa'da Son Durum: Yeniden Sayılan Sandık Sayısı 377'ye Ulaştı
CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin itirazı sonrası yeniden başlayan oy sayımları ikinci güne kaldı. Sayılan sandıkların 377'ye ulaştığını söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 'Hakan Bahçetepe 925 oyla önde.' dedi.
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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa'da seçim yarışını CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe önde tamamladı. AK Parti kanadı sonuçlara ilişkin 3 ayrı İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sundu.
AK Parti'nin itirazını kabul eden İlçe Seçim Kurulu Gaziosmanpaşa ilçesinde verilen oyların tümünün yeniden sayılması yönünde karar aldı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen sayımlarda zaman zaman tansiyon yükselse de oyların bir kısmı sayıldı.
'Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyeceğiz.' 📹
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