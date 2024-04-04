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Gaziosmanpaşa'da Son Durum: Yeniden Sayılan Sandık Sayısı 377'ye Ulaştı

Gaziosmanpaşa'da Son Durum: Yeniden Sayılan Sandık Sayısı 377'ye Ulaştı

Yerel Seçim
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 09:16

CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin itirazı sonrası yeniden başlayan oy sayımları ikinci güne kaldı. Sayılan sandıkların 377'ye ulaştığını söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 'Hakan Bahçetepe 925 oyla önde.' dedi.

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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa'da seçim yarışını CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe önde tamamladı. AK Parti kanadı sonuçlara ilişkin 3 ayrı İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sundu.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa'da seçim yarışını CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe önde tamamladı. AK Parti kanadı sonuçlara ilişkin 3 ayrı İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sundu.

AK Parti'nin itirazını kabul eden İlçe Seçim Kurulu Gaziosmanpaşa ilçesinde verilen oyların tümünün yeniden sayılması yönünde karar aldı.

AK Parti'nin itirazını kabul eden İlçe Seçim Kurulu Gaziosmanpaşa ilçesinde verilen oyların tümünün yeniden sayılması yönünde karar aldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen sayımlarda zaman zaman tansiyon yükselse de oyların bir kısmı sayıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen sayımlarda zaman zaman tansiyon yükselse de oyların bir kısmı sayıldı.

Gece saatlerinde yaptığı açıklamada sayıma ara verildiğini ve 04 Nisan'da devam edileceğini (Bugün) söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yeniden sayılan 377 sandıkta yine CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe'nin 925 oyla önde olduğunu söyledi.

'Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyeceğiz.' 📹

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