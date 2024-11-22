Gazeteciler Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz Hakkında Soruşturma Başlatıldı
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Gazeteciler Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Gazeteciler Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldı.
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Gazeteciler Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma açıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Kasım'da Fatih Altaylı tarafından yazılan "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazıda ve aynı gün Halk TV’de yayınlanan "Rota" isimli programda İsmail Saymaz tarafından iddia edilen ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla yalanlanan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiası üzerine gazeteciler İsmail Saymaz ile Fatih Altaylı hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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