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Gazeteci Zafer Şahin’in Fatih Altaylı’ya “Yavşak” Tepkisine RTÜK Başkanından Alkışlı Tebrik

Gazeteci Zafer Şahin’in Fatih Altaylı’ya “Yavşak” Tepkisine RTÜK Başkanından Alkışlı Tebrik

RTÜK
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.09.2024 - 15:34

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, kendisinin de içinde bulunduğu bir grup gazeteciye “ayak takımı” diyen Fatih Altaylı’ya Twitter’dan tepki gösterdi. Altaylı için “yavşak” diyen Zafer Şahin’in açıklamasına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den alkışlı tebrik geldi.

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CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu Yayıncılar Derneği’ni ziyaret etmiş ve bir grup gazetecinin sorularını yanıtlamıştı.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu Yayıncılar Derneği’ni ziyaret etmiş ve bir grup gazetecinin sorularını yanıtlamıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun bu ziyaretinde bulunan gazeteciler için “ayak takımı” ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun bu ziyaretinde bulunan gazeteciler için “ayak takımı” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu ile görüşen gazetecilerden olan Zafer Şahin, Fatih Altaylı’ya tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu ile görüşen gazetecilerden olan Zafer Şahin, Fatih Altaylı’ya tepki gösterdi.

Fatih Altaylı’ya “yavşak” diyen Şahin, “Ayak takımındanım Altaylı. Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir. Gurur duyarım ayak takımından olmaktan.” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı’ya “yavşak” diyen Şahin, “Ayak takımındanım Altaylı. Senin gibi yavşak, her devrin adamı bir faşist olmaktan iyidir. Gurur duyarım ayak takımından olmaktan.” ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise Zafer Şahin’in paylaşımını alkış emojisi ile tebrik etti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise Zafer Şahin’in paylaşımını alkış emojisi ile tebrik etti.
twitter.com

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