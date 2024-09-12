Gazeteci Zafer Şahin’in Fatih Altaylı’ya “Yavşak” Tepkisine RTÜK Başkanından Alkışlı Tebrik

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, kendisinin de içinde bulunduğu bir grup gazeteciye “ayak takımı” diyen Fatih Altaylı’ya Twitter’dan tepki gösterdi. Altaylı için “yavşak” diyen Zafer Şahin’in açıklamasına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den alkışlı tebrik geldi.