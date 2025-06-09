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Gazeteci İrfan Değirmenci LGBTİ+ Onur Ayını Kutladı: “Kimliğimize Sahip Çıkıyoruz!”

Gazeteci İrfan Değirmenci LGBTİ+ Onur Ayını Kutladı: “Kimliğimize Sahip Çıkıyoruz!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.06.2025 - 15:09

Gazeteci kişiliğiyle tanıdığımız İrfan Değirmenci, her yıl Haziran ayında kutlanan LGBTİQ+ Onur Ayı için destek paylaşımı yaptı. @plus90_official adlı Instagram sayfasına konuşan başarılı gazeteci İrfan Değirmenci, kimliğini açıkladıktan sonra maruz kaldığı linçleri hatırlatarak konu hakkında kimsenin iyi ya da kötü söz sahibi olmadığına dikkat çekti. “LGBTİ+ kimliğimize sahip çıkıyoruz.” sözlerini dile getirdi.

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“Her yürüyüşümüz onur yürüyüşü”

“Her yürüyüşümüz onur yürüyüşü”

Değirmenci’nin konuşmasına destek yorumları da gecikmedi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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