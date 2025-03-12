Gazete Duvar Kapandı mı? Gazete Duvar Neden Kapanıyor, Sahibi Kim?

Gazete Duvar'ın sahibi Vedat Zencir, söz konusu kararla ilgili konuştu. Google'ın medyaya yönelik karartmasını dile getiren Zencir, ''Bu saatten sonra bizim elimizde bir ölçü yok. Günümüzün en büyük sorun artık, Google'ın yarattığı medya çölleşmesinin tam ortasında bulunuyoruz. Önümüzde bir hesap yapma durumumuz kalmadı' diye konuştu.

Zencir, Gazete Duvar'ın kapanmasına dair şunları söyledi:

'İyi kötü bunun üzerine bir hesap yapıyorsunuz. Dolayısıyla Basın İlan Kurumu'yla da orantılı olarak bir kadro oluşturuyorsun, oradan da bir beklentiye dönüşüyor. Bu ölçülerin de bir kalıcılığı olmadığı için veriler anlamında yine ölçülebilir bir şey yok. Üçüncü neden de Türkiye'deki enflasyonist ekonomik ve kurun baskılanması. Bizim personel maliyetlerimiz son yıllarda neredeyse ikiye katlandı.

Bugüne kadar çalışan arkadaşlarımızı ortalamanın üzerinde tutmaya çalıştık. Gazetecilik belli koşullarda yapılması gereken bir meslek. Çalışanlarımızdan daha fazla fedakârlık isteyemeyiz.

Bundan utanırız. Çalışma barışını bozar. Bizim yarattığımız değer ve anlayış itibariyle bunu kabullenmemiz mümkün değil. Çalışma barışının bozacağı, tırnak içinde gazeteciliğin zarar göreceği bir duruma düşmek istemezdim. bir değer yarattığımıza inanıyorum. O değerin temiz bir sayfa olarak korunması gerekiyor. Çalışanlarımıza tazminatlarını veremeyeceğimiz bir pozisyona bırak.'