Gazete Duvar Kapandı mı? Gazete Duvar Neden Kapanıyor, Sahibi Kim?
Gazete Duvar Kapandı mı? Gazete Duvar Neden Kapanıyor, Sahibi Kim?
Bağımsız medya olarak yayın hayatını sürdüren Gazete Duvar, yayın hayatına son verme kararı aldı. Gazete Duvar’ın sahibi Vedat Zencir, bir açıklama yaptı. Bu kararın ardından internet sitesinin neden kapandığı araştırılmaya başlandı. Gazete Duvar Kapandı mı? Gazete Duvar Neden Kapanıyor, Sahibi Kim?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazete Duvar Kapandı mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazete Duvar Neden Kapanıyor, Sahibi Kim?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın