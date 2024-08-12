Gazapizm'in Güldüren İsyanından Çocukken Yapılan Mallıklara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Gazapizm'in Güldüren İsyanından Çocukken Yapılan Mallıklara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Pazartesi günü en çok hangi tweetlere gülmüşüz?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
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Vefasız bir milletiz.
Sır perdesi aralandı.
👇
Haklı bir serzeniş...
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Hayaller de fakir.
Evde denemeyin.
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İşin aslı...
👇
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