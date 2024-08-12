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Gazapizm'in Güldüren İsyanından Çocukken Yapılan Mallıklara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gazapizm'in Güldüren İsyanından Çocukken Yapılan Mallıklara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.08.2024 - 18:39

Bakalım Pazartesi günü en çok hangi tweetlere gülmüşüz?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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Vefasız bir milletiz.

Vefasız bir milletiz.
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Sır perdesi aralandı.

Sır perdesi aralandı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Haklı bir serzeniş...

Haklı bir serzeniş...
twitter.com
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Hayaller de fakir.

Hayaller de fakir.
twitter.com

Evde denemeyin.

Evde denemeyin.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İşin aslı...

İşin aslı...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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