Gaslighting, Mobbing ve Toksik İş Kültürü Nedir? Farkları Nedir? Ne Yapmalı?

'Gaslighting' terimi, ilk kez 1938 yılında Patrick Hamilton'un yazdığı ve bir adamın eşini manipüle ederek onun akıl sağlığını sorgulatmaya çalışmasını irdeleyen Gas Light adlı tiyatro oyunundan geliyor. İşte o eserden yayılan bu kavram, bugün ofislerdeki en gizli manipülasyon biçimi, yani Gaslighting. Bir kişiyi kendi akıl sağlığı, hafızası ve algısı konusunda şüpheye düşürmek amacıyla kasıtlı olarak yanlış bilgi vermek demek.

Örnek: “Sen öyle demedin ki”, “Çok abartıyorsun”, “Bunu sen uyduruyorsun.”

Bu cümleler zamanla kişiyi kendinden şüphe eden, özgüvensiz ve karar veremez hale getiriyor. Araştırmalara göre, gaslighting’e maruz kalan çalışanların %62’si depresyon belirtileri gösteriyor.