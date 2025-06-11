Gaslighting, Mobbing ve Toksik İş Kültürü Nedir? Farkları Nedir? Ne Yapmalı?
İş hayatında psikolojik şiddetin üç gizli silahı var ve maalesef bunlar çok yaygın.
1- Gaslighting (geslayting diye okunur)
2- Mobbing
3- Toksik iş kültürü.
İsimleri farklı olsa da sonuçları aynı. Zihinsel çöküş, düşük motivasyon ve iş veriminde ciddi kayıplar, sessiz istifa ya da direkt istifa...
Bunlara “Görünmez Şiddetin Görünür Yıkımı” deniyor. İş hayatında her gün birileri sessizce yok ediliyor. Sözlü değil, fiziksel değil… Zihinsel. Üstelik bu yıkım; çoğu zaman “normal davranış” diye etiketlenmiş, kurumsallaştırılmış ve hatta başarıyla karıştırılmış durumda.
Bu yazıda, iş yaşamındaki en sinsi üç tehdit olan “gaslighting, mobbing ve toksik” kültürün ne olduğunu, nasıl tanınacağını ve hem bireyler, hem kurumlar için çözüm yollarını ele almak istedim çünkü araştırmalardan ve sosyal medyadan oldukça fazla sayıda mağdur olan ve mağdur eden olduğunu gözlemliyorum. Yazık…
1- Gaslighting: Gerçekliği Sabote Etmek
2- Mobbing: Kurbanı Yıpratma Sanatı
3- Toksik İş Kültürü: Sessiz Pandemi
Bireyler kendilerini korumak için ne yapmalı?
Sonuç: Gaslighting aklı hedef alır, mobbing morali... Toksik kültür ise tüm yapıyı çürütür.
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