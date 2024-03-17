Galibiyet Serisi Devam Etti: Galatasaray Kasımpaşa Deplasmanından 4-3'lük Skorla Döndü

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3'lük skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı öncesinde kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.