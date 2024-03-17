Galibiyet Serisi Devam Etti: Galatasaray Kasımpaşa Deplasmanından 4-3'lük Skorla Döndü
Galibiyet Serisi Devam Etti: Galatasaray Kasımpaşa Deplasmanından 4-3'lük Skorla Döndü
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3'lük skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı öncesinde kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.
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Bol gollü geçen mücadelede ilk gol, 27. dakikada Dries Mertens'ten geldi. 34. dakikada Kasımpaşa, Icardi'nin kendi ağlarına gönderdiği topta beraberliği yakaladı.
İlk yarı, 1-1'lik skorla noktalanırken 48'de Icardi, sahneye çıktı. Arjantinli, takımının ikinci golünü kaydetti.
Aytaç Kara, 57'de skora yeniden dengeyi getirirken 77'de Da Costa, Kasımpaşa'yı öne geçiren golü attı.
83. dakikada Icardi bir kez daha sahne aldı ve sarı-kırmızılılar, 3-3'ü yakaladı. 90+'da ise yeni transfer Vinicius, üç puanı getiren golü attı. Bu sonuçla Galatasaray, liderliğini sürdürerek puanını 81'e çıkardı.
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