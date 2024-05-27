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Galatasaraylı Mauro Icardi’nin Golü Sonrasında Kalp Krizi Geçiren Taraftar Hayatını Kaybetti

Galatasaraylı Mauro Icardi’nin Golü Sonrasında Kalp Krizi Geçiren Taraftar Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.05.2024 - 19:36 Son Güncelleme: 27.05.2024 - 19:40

Balıkesir’in Manyas ilçesinde, dün akşam oynanan Konyaspor- Galatasaray maçını televizyondan izleyen Niyazi Bakır (71), Mauro Icardi'nin golü sonrası kalp krizi geçirdi. Bakır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Manyas ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde oturan memur emeklisi Galatasaraylı Niyazi Bakır, dün akşam, Konyaspor ile Galatasaray arasındaki kritik maçı, evinde eşi Zehra ve oğlu Deniz Bakır ile televizyon karşısında izlemeye başladı.

Manyas ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde oturan memur emeklisi Galatasaraylı Niyazi Bakır, dün akşam, Konyaspor ile Galatasaray arasındaki kritik maçı, evinde eşi Zehra ve oğlu Deniz Bakır ile televizyon karşısında izlemeye başladı.

Niyazi Bakır, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin 29'uncu dakikada attığı gol sonrası sevinçten yerinden fırladı. Daha sonra olduğu yere yığılan Bakır, kalp krizi geçirdi.

Niyazi Bakır, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin 29'uncu dakikada attığı gol sonrası sevinçten yerinden fırladı. Daha sonra olduğu yere yığılan Bakır, kalp krizi geçirdi.

Bakır, ailesinin haber vermesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 çocuk babası Bakır, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Niyazi Bakır'ın cenazesi, bugün öğlen kılınan cenaze namazının ardından, Kapaklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bakır, ailesinin haber vermesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 çocuk babası Bakır, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Niyazi Bakır'ın cenazesi, bugün öğlen kılınan cenaze namazının ardından, Kapaklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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