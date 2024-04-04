Galatasaray Yöneticisi Erden Timur’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Hakkında Suç Duyurusu
Galatasaray Yöneticisi Erden Timur’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Hakkında Suç Duyurusu
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un, kendisi hakkında olağanüstü genel kurulda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. A Spor’da yer alan habere göre; Galatasaray üyesi avukatların da başvuruya imza ile destek vermesinin beklendiği kaydedildi.
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki gerilim, sarı lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulunda Ali Koç’un yaptığı açıklamalar sonrasında artmaya devam etti.
A Spor'un haberine göre; Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Olağanüstü Genel Kurul'da sarf ettiği sözler hakkında tehdit ve hakaret ile ilgili suç duyurusunda bulunacak.
Haberde; Galatasaray üyesi avukatların da başvuruya imza ile destek vermesinin beklendiği kaydedildi.
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erden Timur hakkında şu sözleri söylemişti;
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