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Galatasaray Yöneticisi Erden Timur’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Hakkında Suç Duyurusu

Galatasaray Yöneticisi Erden Timur’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Hakkında Suç Duyurusu

Ali Koç Fenerbahçe galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.04.2024 - 20:05

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un, kendisi hakkında olağanüstü genel kurulda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. A Spor’da yer alan habere göre; Galatasaray üyesi avukatların da başvuruya imza ile destek vermesinin beklendiği kaydedildi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki gerilim, sarı lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulunda Ali Koç’un yaptığı açıklamalar sonrasında artmaya devam etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki gerilim, sarı lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulunda Ali Koç’un yaptığı açıklamalar sonrasında artmaya devam etti.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Olağanüstü Genel Kurul'da sarf ettiği sözler hakkında tehdit ve hakaret ile ilgili suç duyurusunda bulunacak.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Olağanüstü Genel Kurul'da sarf ettiği sözler hakkında tehdit ve hakaret ile ilgili suç duyurusunda bulunacak.

Haberde; Galatasaray üyesi avukatların da başvuruya imza ile destek vermesinin beklendiği kaydedildi.

Haberde; Galatasaray üyesi avukatların da başvuruya imza ile destek vermesinin beklendiği kaydedildi.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erden Timur hakkında şu sözleri söylemişti;

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erden Timur hakkında şu sözleri söylemişti;

'Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece 'Olmamalıydı' deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince.'

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