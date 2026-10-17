Galatasaray 3 Puanı 88. Dakikada Aldı: Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray
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Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 88. dakikada Deniz Gül'ün attığı golle 1-0 yendi.
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Ankara Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Roland Sallai 2 maç sonra geri döndü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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