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Galatasaray 3 Puanı 88. Dakikada Aldı: Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray

Galatasaray 3 Puanı 88. Dakikada Aldı: Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.10.2026 - 17:55 Son Güncelleme: 17.10.2026 - 18:08
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Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 88. dakikada Deniz Gül'ün attığı golle 1-0 yendi.

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Ankara Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

Ankara Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 88. dakikada Deniz Gül kaydetti. Galatasaray bu galibiyetle puanını 19 yaparken Gençlerbirliği de 8 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Barcelona maçının 11'ine göre Başkent ekibi karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Rafael Leao ve Yunus Akgün'ün yerine Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Leroy Sane'ye görev verdi. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu kırmızı kart cezasından, Wilfried Singo ise tedavisi devam ettiğinden dolayı kadroda yer almadı.

Roland Sallai 2 maç sonra geri döndü.

Roland Sallai 2 maç sonra geri döndü.

Sarı-kırmızılılarda sağ bekte Macar futbolcu Roland Sallai'ye görev aldı. Son olarak milli maçlar için verilen aradan önce deplasmandaki Trabzonspor karşılaşmasında 11'de oynayan Sallai, Kasımpaşa mücadelesinin kadrosunda yer alırken, Barcelona karşısında ise sonradan oyuna dahil oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği müsabakasıyla 2 maç sonra 11'de başladı. Son 2 karşılaşmada ise sağ bekte Barış Alper Yılmaz oynamıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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