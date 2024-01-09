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Fransa’nın En Genç ve İlk Eşcinsel Başbakanı: Gabriel Attal

Fransa’nın En Genç ve İlk Eşcinsel Başbakanı: Gabriel Attal

Fransa
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.01.2024 - 15:12

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,  Elisabeth Borne’nun istifası sonrasında 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal’ı başbakan olarak atadı. Attal, Fransa’nın en genç ve eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden ilk başbakanı oldu.

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Fransa’nın ikinci kadın başbakan Elisabeth Borne, çok tartışılan yeni emeklilik ve göçmen yasaları sonrası istifa etmişti.

Fransa’nın ikinci kadın başbakan Elisabeth Borne, çok tartışılan yeni emeklilik ve göçmen yasaları sonrası istifa etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Borne’un istifası sonrasında başbakanlığa Gabriel Attal’ı atadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Borne’un istifası sonrasında başbakanlığa Gabriel Attal’ı atadı.

Kabinede eğitim bakanı olarak görev alan Attal, 34 yaşında başbakanlık koltuğuna oturarak Fransa’nın en genç başbakanı oldu.

Kabinede eğitim bakanı olarak görev alan Attal, 34 yaşında başbakanlık koltuğuna oturarak Fransa’nın en genç başbakanı oldu.

2017 yılından beri Macron’un atadığı 4’üncü başbakan olan Gabriel Attal, Fransa’nın ilk eşcinsel başbakanı olarak da tarihe geçti.

2017 yılından beri Macron’un atadığı 4’üncü başbakan olan Gabriel Attal, Fransa’nın ilk eşcinsel başbakanı olarak da tarihe geçti.

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