Fransa'da Kürtaj Anayasal Güvence Altına Alınıyor: İlk Ülke Olacak
Fransa'da Kürtaj Anayasal Güvence Altına Alınıyor: İlk Ülke Olacak
Kürtaj, Türkiye'de en çok tartışılan konuların başında gelmeye devam ederken, Fransa'da yeni bir gelişme yaşandı. Fransa'da, kürtajı anayasal güvence altına alan yasa tasarısına ilişkin 'Ulusal Meclis'te yapılan oylamada milletvekillerinin çoğunluğu tasarıya 'evet' dedi.
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İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye’de fiili bir kürtaj yasağı uygulandığını belirttiği haberinde, birçok kadının kürtaj olmak için hastane hastane dolaşmak zorunda kaldığını yazmıştı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, kürtaj hakkının 'Fransa Anayasası'nda yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı 'Ulusal Meclis'te merkez ve solcu partilerin oyları ile kabul edildi. Kürtaj hakkının anayasal güvence altına alınmasını sağlayan tasarı 30'a karşı 493 oyla meclisten geçti. Tasarının, 28 Şubat'ta parlamentonun üst kanadı senatoda görüşülmesi bekleniyor.
Öte yandan sağcıların çoğunlukta olduğu senatoda tasarıya ilişkin görüşmelerin zor geçebileceği belirtiliyor. Senatoda 'Ulusal Meclis'in onayladığı metin üzerinde uzlaşı sağlanırsa, parlamentonun iki kanadının bir araya geldiği kongrede tasarıya ilişkin nihai oylama yapılacak.
Tasarının, anayasada bir değişiklik yapmayı öngördüğü için Kongrede oylamaya sunulması gerekiyor. Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor. Tasarı, parlamentodan geçerse, Fransa, kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke olacak.
Türkiye’de yasalara göre, gebeliğin 10. haftasına kadar isteğe bağlı kürtaj yaptırılabiliyor. Ancak hastaneler çeşitli gerekçeler bahanelerle kadınların kürtaj taleplerini kabul etmemekte ısrar ediyor.
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