Fransa'da Kürtaj Anayasal Güvence Altına Alınıyor: İlk Ülke Olacak

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nin Ekim 2016’da açıkladığı “Yasal Ancak Ulaşılabilir Değil: Türkiye’deki Devlet Hastanelerinde Kürtaj Hizmetleri” adlı çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye’deki devlet hastanelerinin yüzde 11.8’inde kadın doğum bölümleri olmasına karşın kürtaj hizmeti verilmiyor. Ayrıca 53 ilde isteğe bağlı kürtaj hizmeti veren devlet hastanesi yok.