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Fransa'da Erken Genel Seçimin İlk Turu: Le Pen'in Aşırı Sağ Partisi Önde, Macron Hezimetle Burun Buruna

Fransa'da Erken Genel Seçimin İlk Turu: Le Pen'in Aşırı Sağ Partisi Önde, Macron Hezimetle Burun Buruna

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 22:15

Dünya ve Avrupa kamuoyunun günlerdir merakla beklediği Fransa'daki erken genel seçimin ilk turunda katılımın yüksek olduğu belirtildi. İlk gelen sonuçlar Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin önde olduğunu ortaya koydu.

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Günlerdir merakla beklenen Fransa'daki erken genel seçimde katılım oranının bir önceki seçime göre 20 puan artmış durumda olduğu bildirildi.

Günlerdir merakla beklenen Fransa'daki erken genel seçimde katılım oranının bir önceki seçime göre 20 puan artmış durumda olduğu bildirildi.

İlk gelen sonuçlara göre seçimin ilk turunda önde olan parti Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi.

İlk gelen sonuçlara göre seçimin ilk turunda önde olan parti Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi.

Göçmen karşıtı olarak bilinen aşırı sağcı Le Pen'in seçim anketlerinde de birinci gösterilen partisi ilk turda oyların yüzde 34'ünü almış durumda. Seçimi önde götüren Le Pen, sandıkların sayımına geçildikten sonraki ilk açıklamasında demokrasinin konuştuğunu ve artık Fransa'nın yeni bir sayfa açmak üzere olduğunu söyledi.

Göçmen karşıtı olarak bilinen aşırı sağcı Le Pen'in seçim anketlerinde de birinci gösterilen partisi ilk turda oyların yüzde 34'ünü almış durumda. Seçimi önde götüren Le Pen, sandıkların sayımına geçildikten sonraki ilk açıklamasında demokrasinin konuştuğunu ve artık Fransa'nın yeni bir sayfa açmak üzere olduğunu söyledi.

Seçmendeki popülaritesini kaybettiği gözlemlenen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkezci Ensemble ittifakı ise üçüncü sırada ve oyların sadece yüzde 20.3'ünü almış durumda. Macron, seçimlerin ikinci turunda cumhuriyetçi ve demokrat adayların birleşerek sağa karşı ittifak yapması çağrısında bulundu.

Seçmendeki popülaritesini kaybettiği gözlemlenen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkezci Ensemble ittifakı ise üçüncü sırada ve oyların sadece yüzde 20.3'ünü almış durumda. Macron, seçimlerin ikinci turunda cumhuriyetçi ve demokrat adayların birleşerek sağa karşı ittifak yapması çağrısında bulundu.

Seçimin ilk turunda oyların yüzde 12.5’inden fazlasını kazanmayı başaran adaylar, 7 Temmuz’da yapılacak bir sonraki tura katılabilecek.

Seçimin ilk turunda oyların yüzde 12.5’inden fazlasını kazanmayı başaran adaylar, 7 Temmuz’da yapılacak bir sonraki tura katılabilecek.

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