Fransa'da Erken Genel Seçimin İlk Turu: Le Pen'in Aşırı Sağ Partisi Önde, Macron Hezimetle Burun Buruna

Dünya ve Avrupa kamuoyunun günlerdir merakla beklediği Fransa'daki erken genel seçimin ilk turunda katılımın yüksek olduğu belirtildi. İlk gelen sonuçlar Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin önde olduğunu ortaya koydu.