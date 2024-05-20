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Fortnite'ta Nükleer Kıyamet Zamanı: Yeni Sezon Fallout Temasıyla Geliyor

Fortnite'ta Nükleer Kıyamet Zamanı: Yeni Sezon Fallout Temasıyla Geliyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
20.05.2024 - 22:20

İşbirlikleri, her sezon değişen teması ve elbette yeni sezon içerikleri her daim merak konusu olan Fortnite'ta yeni sezon beraberinde dizisiyle ortalığı sallayan Fallout ile birlikte geliyor.

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Epic Games'in para basma makinası Fortnite oyun içi etkinlikleri ve farklı temaları ile oyuncuların ilgisini her daim canlı tutmayı başarıyor.

Epic Games'in para basma makinası Fortnite oyun içi etkinlikleri ve farklı temaları ile oyuncuların ilgisini her daim canlı tutmayı başarıyor.

Bu zamana dek pek çok popüler oyun, dizi, film ve hatta sanatçılarla işbirliği yapıp bunlara özel içerikleri oyuna eklemiş olan Fortnite'ta yakın zamanda gelecek yeni sezon için de geri sayım başladı.

Fortnite'ın yeni sezonu için kısa da olsa ilk fragman yayınlandı.

Ancak oyuncuları esas heyecanlandıran şey Fortnite ve Fallout işbirliği oldu.

Ancak oyuncuları esas heyecanlandıran şey Fortnite ve Fallout işbirliği oldu.

Oyun için yayınlanan görsellerde Fallout'un meşhur Power Armor zırhı net bir biçimde görülüyor. Görseldeki 'Brother of Steel'in izniyle' ibaresi de gözlerden kaçmadı.

Fortnite'ta yeni sezon 24 Mayıs tarihinde başlayacak. En merak edilen konu ise elbette oyuna eklenecek Fallout temalı içerikler.

Fortnite'ta yeni sezon 24 Mayıs tarihinde başlayacak. En merak edilen konu ise elbette oyuna eklenecek Fallout temalı içerikler.

Yeni sezona artık neredeyse saatler kalmışken yeni sezonda oyuna hangi Fallout temalı içeriklerin ekleneceği hala muamma. Yeni sezonun temasına ve Fallout işbirliğine de uygun olacak şekilde Vault tulumları veya bir Power Armor görmek sürpriz olmaz fakat elbette son söz Epic Games'te.

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