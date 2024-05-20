Fortnite'ta Nükleer Kıyamet Zamanı: Yeni Sezon Fallout Temasıyla Geliyor
Fortnite'ta Nükleer Kıyamet Zamanı: Yeni Sezon Fallout Temasıyla Geliyor
İşbirlikleri, her sezon değişen teması ve elbette yeni sezon içerikleri her daim merak konusu olan Fortnite'ta yeni sezon beraberinde dizisiyle ortalığı sallayan Fallout ile birlikte geliyor.
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Epic Games'in para basma makinası Fortnite oyun içi etkinlikleri ve farklı temaları ile oyuncuların ilgisini her daim canlı tutmayı başarıyor.
Fortnite'ın yeni sezonu için kısa da olsa ilk fragman yayınlandı.
Ancak oyuncuları esas heyecanlandıran şey Fortnite ve Fallout işbirliği oldu.
Fortnite'ta yeni sezon 24 Mayıs tarihinde başlayacak. En merak edilen konu ise elbette oyuna eklenecek Fallout temalı içerikler.
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