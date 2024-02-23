Forbes, En Zengin Türkleri Açıkladı: Listenin Başında Murat Ülker Var

Forbes, Türkiye'nin en varlıklı isimlerini içeren listesini duyurdu. Bu listeye göre, Koç Holding'in patronu Mustafa Rahmi Koç, 2.8 milyar dolarlık mal varlığı ile beşinci sırada yer aldı. Zirvenin sahibi 5.2 milyar dolarlık serveti ile Murat Ülker oldu. Ülker, bu serveti ile Türkiye'nin en zengin kişisi unvanını elde etti.