Forbes, En Zengin Türkleri Açıkladı: Listenin Başında Murat Ülker Var
Forbes, En Zengin Türkleri Açıkladı: Listenin Başında Murat Ülker Var
Forbes, Türkiye'nin en varlıklı isimlerini içeren listesini duyurdu. Bu listeye göre, Koç Holding'in patronu Mustafa Rahmi Koç, 2.8 milyar dolarlık mal varlığı ile beşinci sırada yer aldı. Zirvenin sahibi 5.2 milyar dolarlık serveti ile Murat Ülker oldu. Ülker, bu serveti ile Türkiye'nin en zengin kişisi unvanını elde etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Murat Ülker’i, 3.2 milyar dolar servetiyle Semahat Sevim Arsel takip ederken, İpek Kıraç 4’üncü sırada yer aldı.
En zengin 10’uncu isim ise, sahip olduğu 2.2 milyar dolarlık servetiyle Nihat Özdemir oldu. İşte en zengin Türkler listesi:
10. Nihat Özdemir (2.2 milyar dolar)
9. Filiz Şahenk (2.2 milyar dolar)
8. Erman Ilıcak (2.4 milyar dolar)
İçeriğin Devamı Aşağıda
7. Ferit Faik Şahenk (2.4 milyar dolar)
6. Ali Erdemoğlu (2.6 milyar dolar)
5. Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)
4. İbrahim Erdemoğlu (3 milyar dolar)
3. İpek Kıraç (3.1 milyar dolar)
İçeriğin Devamı Aşağıda
2. Semahat Sevim Arsel (3.2 milyar dolar)
1. Murat Ülker (5.2 milyar dolar)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda