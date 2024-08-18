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Flörtünün Gözünde Sana Yüksek Puan Kazandıracak 10 Fiyakalı Hareket

etiket Flörtünün Gözünde Sana Yüksek Puan Kazandıracak 10 Fiyakalı Hareket

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 23:46

Flörtünün gönlünü çalacak hareketleri merak ediyorsun haydi içeriğimize!

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1. Onu olabildiğince dikkatli dinlemekten vazgeçme.

1. Onu olabildiğince dikkatli dinlemekten vazgeçme.

Ona gerçekten ilgi göster ve konuşurken dikkatlice dinle. Sorular sorarak ve ilgili yanıtlar vererek flörtünün değer verildiğini hissetmesini sağlarsın. Anlaşılır ve önemsenmek herkesin ihtiyaçlarından unutma!

2. Güzel ve içten bir gülümsemenin açamayacağı kapı yoktur.

İletişimi güçlendirmenin en basit yolu gülümsemektir. Samimi ve içten bir gülümseme karşı tarafı rahatlatır ve yakınlaştırır. Bu yüzden flörtünün karşısında somurtup oturma. Samimiyetsiz olmasın tabii ki ama güler yüzünün etkisi çok büyük olacaktır.

3. Bol bol empati ekleyelim ilişkiye...

Flörtünün duygularını anlamaya çalış ve mümkün mertebe empati göster. Onun iç dünyasını anlamak ve destek olmak ilişkinizi güçlendirecek. Gerçekten senin gibi hisleri varsa bal gibi bir ilişkiye bu sayede sahip olabilirsiniz.

4. Göz teması bu işin püf noktası! Gözleriniz ayrılmasın birbirinden...

Konuşurken göz teması kurmaya çalış ve beden dilini kullanarak ilgini belli et.  Anlamlı bakışlar, aşk dolu gözler. Seni en iyi gözlerin anlatır karşıya değil mi? Flörtünün içini kıpır kıpır edeceksin. Fiyakanı konuştur...

5. Kaliteli mizah duygun seni 10 adım öne geçirir.

5. Kaliteli mizah duygun seni 10 adım öne geçirir.

İyi bir mizah anlayışını göstermekten sakın çekinme. Beraber gülebilmek aranızdaki samimiyeti arşa çıkarır. Gülmek de ağlamak gibidir ikisi de içinde yaralar taşır. Flörtün de senin gibi şakacıysa her yer size stand-up sahnesi! 😄

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6. Nazik ve tatlı jestlerle resmimizi şenlendirelim o zaman.

Küçük ama anlamlı jestler yapabilirsin. Bu fiyakalı hareket gözüne klişe gibi gözükebilir ama aslında tam olarak öyle değil. Daha önce satır aralarında konuştuğunuz detaylardan bir tanesi yakalayıp ona tatlı bir sürpriz hazırlayabilirsin. Flörtünün kalbinin anahtarına ulaşmana ramak kaldı.

7. Ortak ilgi alanlarınıza ait etkinlikler planlaman ne şahane olur...

Ortak ilgi alanları bulup ve birlikte zaman geçirmek için planlar yaptığında karşı taraf için de müthiş bir şey yapmış olacaksın. Üstelik beraber geçirdiğiniz güzel zamanlar da yanınıza kar kalacak. Birbirinizi eğlenceli yolla tanımak ilişkinize iyi gelecek.

8. Sana anlattığı bir şeyi inanmıyormuş gibi deşmemek, güven duygusunu arşa çıkarır.

Güvenilir ve sadık olduğunu göster. Göster ki ilişkiyi ciddiye aldığını ve ona güvenebileceğini hissetsin. Evet bu zamanla oluşacak bir şey ama küçük bir detay bile flörtünün senin hakkındaki fikrini sağlamlaştırır.

9. Kendinle ilgili yaptığın kararında paylaşımlar da seni ileriye taşır.

Sonuçta daha flört aşamasındasınız ve birbirinizi tanımaya ihtiyacınız var. Kendinle ilgili kararında ve yerinde yaptığın açık paylaşımlar emin ol karşı taraftan puan toplar. Onunla ilgili merak ettiklerini aşırıya kaçmadan sorabilirsin.

10. Ve tabii ki en önemlisini sona sakladık. İçten ve kendin gibi olmayı asla bırakma!

Kendin gibi olabilmen onun karşısında heyecanlanıyor bile olsan kendini farklı biri gibi göstermemen her şeyi bambaşka hale getirir. Kendi gibi olmayan herkes kaybetmeye mahkumdur. Flörtünün bir aşka dönüşmesini sağlayacak anahtar şey tam olarak da bu. Fiyakana fiyaka kat!

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