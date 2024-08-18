Flörtünün Gözünde Sana Yüksek Puan Kazandıracak 10 Fiyakalı Hareket
Flörtünün Gözünde Sana Yüksek Puan Kazandıracak 10 Fiyakalı Hareket
Flörtünün gönlünü çalacak hareketleri merak ediyorsun haydi içeriğimize!
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1. Onu olabildiğince dikkatli dinlemekten vazgeçme.
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2. Güzel ve içten bir gülümsemenin açamayacağı kapı yoktur.
3. Bol bol empati ekleyelim ilişkiye...
4. Göz teması bu işin püf noktası! Gözleriniz ayrılmasın birbirinden...
5. Kaliteli mizah duygun seni 10 adım öne geçirir.
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