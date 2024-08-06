Flört Rehberi Ayağınıza Geldi: Flörtleşirken Doğru Adımlar Atmak İçin 10 İpucu
Flört Rehberi Ayağınıza Geldi: Flörtleşirken Doğru Adımlar Atmak İçin 10 İpucu
Flört ederken doğru adımlar atmak hayati önem taşır. Peki flörtleşirken nasıl davranmanız, nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Gelin birlikte keşfedelim!
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1. Kendinize güvenin.
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2. Gülümseyin.
3. Göz teması kurun.
4. İltifat etmeyi ihmal etmeyin.
5. Ara ara komik olun.
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