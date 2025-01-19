Flört Ederken En Sık Yaptığın Hatayı Söylüyoruz!
Flört Ederken En Sık Yaptığın Hatayı Söylüyoruz!
Flört etmek büyük başarıdır. Flört etmenin bazı püf noktaları vardır. Peki sen iyi bir flörtüz müsün? Yoksa flört ederken çok hata yapıyor musun? Sen testi çöz, biz nerede hata yaptığını söyleyelim!
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1. Cinsiyetini söyler misin?
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2. Flört ettiğin kişi mesajına geç cevap verdiğinde ne yaparsın?
3. Flört ederken gizemli olmak senin için önemli mi?
4. İlk buluşmada bunlardan en çok hangisini yaparsın?
5. Flört ettiğin kişinin sosyal medyasını stalklar mısın?
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6. Flört ettiğin kişiye karşı duygularını ne kadar hızlı ifade edersin?
7. Flört ettiğin kişinin yanında utangaç hisseder misin?
8. İlk adımı atma konusunda nasılsın?
9. Flört ettiğin kişiye nasıl iltifat edersin?
Biraz fazla yakınlaşıyorsun!
Kendini çok fazla geri çekiyorsun!
Çok abartılı davranıyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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