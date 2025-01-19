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Flört Ederken En Sık Yaptığın Hatayı Söylüyoruz!

etiket Flört Ederken En Sık Yaptığın Hatayı Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
19.01.2025 - 23:01

Flört etmek büyük başarıdır. Flört etmenin bazı püf noktaları vardır. Peki sen iyi bir flörtüz müsün? Yoksa flört ederken çok hata yapıyor musun? Sen testi çöz, biz nerede hata yaptığını söyleyelim!

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1. Cinsiyetini söyler misin?

2. Flört ettiğin kişi mesajına geç cevap verdiğinde ne yaparsın?

3. Flört ederken gizemli olmak senin için önemli mi?

4. İlk buluşmada bunlardan en çok hangisini yaparsın?

5. Flört ettiğin kişinin sosyal medyasını stalklar mısın?

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6. Flört ettiğin kişiye karşı duygularını ne kadar hızlı ifade edersin?

7. Flört ettiğin kişinin yanında utangaç hisseder misin?

8. İlk adımı atma konusunda nasılsın?

9. Flört ettiğin kişiye nasıl iltifat edersin?

Biraz fazla yakınlaşıyorsun!

Sen flört ederken biraz fazla heyecanlı olabiliyorsun ve karşı tarafa yoğun bir ilgi gösteriyorsun. Hemen mesaj atmak, sürekli takipte olmak veya fazla ilgi göstermek, flört sürecinde biraz boğucu görünebilir. Daha sakin ve doğal bir yaklaşım benimseyerek bu hatanı kolayca düzeltebilirsin!

Kendini çok fazla geri çekiyorsun!

Flört sırasında biraz fazla mesafeli davranıyor olabilirsin. İlgi göstermekten çekinmek veya duygularını açıkça ifade edememek, karşı tarafın ilgisini kaybetmesine neden olabilir. Kendine güvenerek ufak adımlarla açılmak, flört sürecini daha akıcı hale getirebilir.

Çok abartılı davranıyorsun!

Flört ederken kendini olduğundan farklı göstermeye çalışıyor olabilirsin. Fazla espri yapmak, sürekli iltifat etmek veya dikkat çekmek için abartılı davranışlar sergilemek bazen itici görünebilir. Daha doğal davranarak kendi cazibeni ön plana çıkarabilirsin!

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Begüm
Begüm
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