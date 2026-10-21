Fiyat Bilincin Ne Kadar Yüksek?

Bir ürünün fiyatını görmek başka, o fiyatın gerçekten iyi olup olmadığını anlamak bambaşka mesele. 😅 “%50 indirim” yazısını görünce gözleri parlayanlardan mısın, yoksa önce eski fiyatına, gramajına, alternatiflerine ve gerçekten ihtiyacın olup olmadığına mı bakarsın?

Bakalım sen alışveriş yaparken etiketi sadece görüyor musun, yoksa gerçekten okuyabiliyor musun?