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Fiyat Bilincin Ne Kadar Yüksek?

etiket Fiyat Bilincin Ne Kadar Yüksek?

onedio.mimi - Onedio Editörü
21.10.2026 - 15:01
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Bir ürünün fiyatını görmek başka, o fiyatın gerçekten iyi olup olmadığını anlamak bambaşka mesele. 😅 “%50 indirim” yazısını görünce gözleri parlayanlardan mısın, yoksa önce eski fiyatına, gramajına, alternatiflerine ve gerçekten ihtiyacın olup olmadığına mı bakarsın?

Bakalım sen alışveriş yaparken etiketi sadece görüyor musun, yoksa gerçekten okuyabiliyor musun?

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1. İlk sorumuzla başladık! Bir ürün pahalıysa otomatik olarak daha kaliteli olduğunu düşünür müsün?

1. İlk sorumuzla başladık! Bir ürün pahalıysa otomatik olarak daha kaliteli olduğunu düşünür müsün?

2. Markette aynı ürünün iki farklı boyu var. Hangisini seçersin?

3. Bir ürün normalden pahalıysa satın almayı erteleme ihtimalin kaç?

3. Bir ürün normalden pahalıysa satın almayı erteleme ihtimalin kaç?

4. 1 kilogramlık ürün 180 TL, 750 gramlık ürün 145 TL. Hangisini almak daha mantıklı?

4. 1 kilogramlık ürün 180 TL, 750 gramlık ürün 145 TL. Hangisini almak daha mantıklı?

5. Aynı ürünün farklı gramajlarını karşılaştırırken hesap yapar mısın?

5. Aynı ürünün farklı gramajlarını karşılaştırırken hesap yapar mısın?
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6. Bir mağazada “3 al 2 öde” kampanyası var. Ne zaman gerçekten avantajlıdır?

6. Bir mağazada “3 al 2 öde” kampanyası var. Ne zaman gerçekten avantajlıdır?

7. Alışverişe çıktığında fiyat takibin genelde nasıl olur?

7. Alışverişe çıktığında fiyat takibin genelde nasıl olur?

8. Son olarak, burcunu seç bakalım! Fiyatlarla olan ilişkinde yıldızların da bir parmağı var mı görelim. 👀

Fiyat bilincin çok yüksek!

Fiyat bilincin çok yüksek!

Sen etikete bakıp geçmiyorsun, fiyatın arkasındaki hesabı da yapıyorsun. Birim fiyat, kampanya geçmişi, kargo ücreti, gerçekten ihtiyaç olup olmadığı… Hepsini küçük bir ekonomi kurulu ciddiyetiyle değerlendiriyorsun. 😄 “%50 indirim” yazısı seni kolay kolay kandıramaz çünkü sen önce “Neye göre %50?” diye sorarsın. Kısacası paran nereye gidiyor, gayet iyi biliyorsun.

Fiyat bilincin orta seviyede!

Fiyat bilincin orta seviyede!

Sen tamamen düşünmeden alışveriş yapanlardan değilsin ama her etiketi de dedektif gibi incelemiyorsun. Bazen gerçekten iyi fırsatı yakalıyor, bazen de “indirim” yazısına biraz hızlı inanabiliyorsun. Özellikle gramaj, ek ücretler ve eski fiyat karşılaştırması konusunda biraz daha dikkat etmek bütçene ciddi katkı sağlayabilir. Yani temel sağlam, biraz pratik lazım.

Fiyatlarla aranı biraz geliştirmen lazım!

Fiyatlarla aranı biraz geliştirmen lazım!

Sen alışverişte biraz daha “beğendim, alıyorum” tarafındasın. İndirim görünce heyecanlanmak, küçük fiyat farklarını önemsememek ya da toplam maliyeti hesaba katmamak bütçeyi fark ettirmeden yorabilir. Ama güzel tarafı şu: Birkaç basit alışkanlıkla bunu değiştirmek çok kolay. Birim fiyatlara bakmaya ve aynı ürünü birkaç yerde karşılaştırmaya başlarsan kısa sürede farkı görürsün.

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onedio.mimi
Onedio Editörü
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