Fiyat Bilincin Ne Kadar Yüksek?
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Bir ürünün fiyatını görmek başka, o fiyatın gerçekten iyi olup olmadığını anlamak bambaşka mesele. 😅 “%50 indirim” yazısını görünce gözleri parlayanlardan mısın, yoksa önce eski fiyatına, gramajına, alternatiflerine ve gerçekten ihtiyacın olup olmadığına mı bakarsın?
Bakalım sen alışveriş yaparken etiketi sadece görüyor musun, yoksa gerçekten okuyabiliyor musun?
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1. İlk sorumuzla başladık! Bir ürün pahalıysa otomatik olarak daha kaliteli olduğunu düşünür müsün?
2. Markette aynı ürünün iki farklı boyu var. Hangisini seçersin?
3. Bir ürün normalden pahalıysa satın almayı erteleme ihtimalin kaç?
4. 1 kilogramlık ürün 180 TL, 750 gramlık ürün 145 TL. Hangisini almak daha mantıklı?
5. Aynı ürünün farklı gramajlarını karşılaştırırken hesap yapar mısın?
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6. Bir mağazada “3 al 2 öde” kampanyası var. Ne zaman gerçekten avantajlıdır?
7. Alışverişe çıktığında fiyat takibin genelde nasıl olur?
8. Son olarak, burcunu seç bakalım! Fiyatlarla olan ilişkinde yıldızların da bir parmağı var mı görelim. 👀
Fiyat bilincin çok yüksek!
Fiyat bilincin orta seviyede!
Fiyatlarla aranı biraz geliştirmen lazım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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