Finansal Tercihlerine Göre Sen Nasıl Bir Kişiliğe Sahipsin?
Finansal Tercihlerine Göre Sen Nasıl Bir Kişiliğe Sahipsin?
Finansal tercihlerine göre kişiliğini açığa çıkarıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kredi kartı esktren geldiğinde borcun tamamını ödüyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Tüm giderlerini çıkarttığında hala banka hesabında paran oluyor mu?
3. Yaşadığın ev kendine mi ait yoksa kiracı mısın?
4. Peki ya harcamaların nasıl?
5. Para biriktirmek senin için ne ifade ediyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Diyelim ki az bir miktar paran kaldı, bu parayı nasıl yönetirsin?
7. Eline yüklü bir miktar para geçtiğini hayal et. Nereye yatırım yaparsın?
8. Peki ya miktarı az bile olsa her ay yatırım yapıyor musun?
Anı yaşayan!
Dengeli ve kontrollü!
Gelecek odaklı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın