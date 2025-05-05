Finansal Tercihlerine Göre Hangi Kitap Karakterisin?
Finans konusunda nasıl kararlar alıyorsun? Sen bize finansa bakış açını, kararlarını anlat biz de hangi kitap karakteri olduğunu söyleyelim. E hazırsan hadi bakalım başlıyoruz. Bakalım sen finans konusunda hangi ünlü kitap karakterisin?
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1. Maaşını alınca ilk ne yaparsın?
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2. Birikim yaparken hangisi sana daha yakın?
3. En büyük finansal hedefin nedir?
4. Arkadaşların senin için "tutumlu" der mi?
5. Bir kitabın baş karakteri olsan, hangi türde olurdu?
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6. Para senin için nedir?
7. Finansal karar verirken en çok kimi dinlersin?
8. Harcama sonrası en sık yaşadığın his hangisi?
Atticus Finch - Bülbülü Öldürmek
Elizabeth Bennet - Gurur ve Önyargı
Sherlock Holmes - Kızıl Dosya
Holly Golightly - Tiffany's Kahvaltı
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