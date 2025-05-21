Finansal Okuryazarlıkta Ustalaşmak İçin 12 Yeni Kitap Önerisi
Paranın dili var ama konuşmuyor değil mi? Hepimiz ay sonunu getirme savaşında ustalaşmışken artık işin biraz da teorisine ve pratiğine hakim olma zamanı! Çünkü finansal okuryazarlık sadece yatırımcıların değil markette indirim kovalayan bizlerin de hakkı.
Hadi artık “Ben paradan anlamam” demeyi bırakıyoruz ve elimizi taşın altına değil kitabın sayfasına koyuyoruz. Bu listede hem eğleneceksin hem de cebine dost bilgiler edineceksin. Çayını kahveni kap çünkü para üzerine konuşacak çok şeyimiz var!
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1. Warren Buffett Tarzı – Robert G. Hagstrom
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2. Kazanmayı Öğren – Peter Lynch & John Rothchild
3. Akıllı Yatırımcı – Benjamin Graham
4. Ekonomide Geleceği Okumak – Orhan Karaca
5. Paranın Psikolojisi – Morgan Housel
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6. Herkese Göre Finans – Aysel Gündoğdu
7. Örneklerle Kolay Ekonomi – Mahfi Eğilmez
8. Babil’in En Zengin Adamı – George S. Clason
9. Zengin Olma Bilimi – Wallace D. Wattles
10. Parasal Konularda Yaptığımız Hatalar – Attila Köksal
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11. Zengin Baba Yoksul Baba – Robert Kiyosaki & Sharon L. Lechter
12. Sır (The Secret) – Rhonda Byrne
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