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Finansal Okuryazarlığa Sahip Olmanın 12 Faydası

etiket Finansal Okuryazarlığa Sahip Olmanın 12 Faydası

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 14:01

Parayı nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız elinizdekini çar çur edebilirsiniz. Günümüzde parayı kazanmak yetmiyor, bunun yanında kazanılan parayı nasıl değerlendirmeniz gerektiğini de bilmeniz gerek. İşte finansal okuryazarlık tam da size bunu öğretiyor. Kazancınızı en doğru şekilde nasıl kullanacağınızı öğreneceğiniz finansal okuryazarlığın hayatınıza nasıl faydaları olacak merak ediyorsanız gelin bakalım...

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Önce finansal okuryazarlık ne ondan bir bahsedelim...

Finansal okuryazarlık, en basit anlatımla kişinin para konusunda daha doğru karar alması ve parasını daha iyi kullanması demek. Yani finansal terimlere aşina olması, bütçesini doğru yapıp yönetmesi ve yatırımlara bütçe ayırabilmesi diyebiliriz. Yani sadece gelir-giderini kontrol etmenin çok ötesinde bir kavram.

1. Şimdi sırada faydaları var. Finansal okur yazar olduğunuzda bütçenizi çok daha etkin yönetebiliyorsunuz.

Herkes gelir ve giderlerlerini bir şekilde yönetiyor ama finansal okuryazar olduktan sonra bu hesaplamaları çok daha iyi yapacağınızı söyleyebiliriz. Çünkü o zaman harcamalarınızın ne kadarının gerekli ne kadarının gereksiz olduğunu ve bu gereksiz harcamaları nasıl azaltabileceğinizi bilmiş oluyorsunuz. Yani finansal okuryazarlık bütçenizi çok daha iyi yönetmenize yardımcı oluyor.

2. Gereksiz borçlardan kaçınmak finansal okuryazarlığın bir sonucu!

Kredi kartları ya da krediler aslında çok cezbedici. Alırken para ödemediğimiz için kredi kartıyla alışveriş yapmak çok iyi fikir gibi geliyor ama sonradan ödemek önemli bir borç yükü getirebiliyor. Eğer finansal okuryazarlığınız yoksa işte o zaman kredi kartı ya da kredi ile ödeme yapmak mantıklı gelebilir. Ama finansal okuryazarlar bu yüklerin altına girmeden faiz oranlarını ve nasıl geri ödeyeceklerini mutlaka planlarlar.

3. Tasarruf yapmak, finansal okuryazar olanların en temel özelliği!

Genelde insanlar eline geçeni harcama eğilimindedir ama finansal okuryazar olan biri için bu böyle değildir. Çünkü onlar düzenli tasarruf yapmanın gerekliliğini çok iyi bilirler. Yani eğer finansal okuryazarsanız kendinizi ekonomik olarak çok daha güvende hissedersiniz. Çünkü tasarruf yapmanın faydasını çok iyi biliyorsunuzdur.

4. Doğru yatırım kararları alabilmek de finansal okuryazarlığın faydalarından biri.

Yatırım yapmak öyle herkesin harcı değil. İyi araştırmadan ve riskleri değerlendirmeden yatırım yapmak doğru değil elbette. Finansal okuryazarlık burada devreye giriyor. Finansal okuryazar olduğunuzda nereye ve nasıl yatırım yapacağınızı iyi biliyorsunuz. Yatırımlarınızı doğru şekilde yapmak için finansal okuryazar olmak şart diyebiliriz.

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5. Ekonomiyi anlamanın yolu finansal okuryazar olmaktan geçiyor.

Ekonomiyi anlamak için finansal okuryazar olmaya ne gerek var diye düşünebilirsiniz. Ama yaşanılanların ülkeye ve sizin küçük ekonominize etkilerini anlamanın yolu finansal okuryazar olmaktan geçiyor. Enflasyonun etkileri ile paranızın değersiz hale gelmesini engellemek için hangi yatırım araçlarını tercih edeceğinizi bilmek ekonomiyi bilmekten geçiyor aslında.

6. Emeklilik dönemi herkesin korkulu rüyası.

Emekli olmak aslında herkesin hayali ama emekli olup çalışmadığınız dönemde paranızı nasıl idare edeceğinizi bilememek sizi korkutuyor olabilir. Eğer finansal okuryazarlığa sahipseniz o zaman çalışırken emeklilik için planlar yapabilirsiniz. Yani gelecekte bir gelir kaybına uğramamak için tasarruflarınızı düzenleyebilirsiniz.

7. Finansal okuryazarlığa sahipseniz kendinizi daha güvende hissedersiniz.

Finansal okuryazarlık size finansal bağımsızlık ve güvenlik sağlıyor. Yani kendi finansal durumunuzu daha iyi anlayıp kendinizi planlayabiliyorsunuz. Bu da kimseye bağımlı olmadan rahat bir yaşam sürmenizi sağlıyor elbette. Gelirinizi planlı şekilde harcadığınızda uzun vadede çok daha özgür bir hayat yaşamanız mümkün oluyor.

8. Sağlıklı kararlar alabilmek o konuyu en iyi şekilde bilmekten geçiyor.

İşte burada finansal okuryazarlık size yardımcı oluyor. Günlük harcamalardan yapacağınız yatırımlara kadar aldığınız her kararda finansal okuryazar olmak size yol gösterici oluyor. Finansal konularda daha sağlıklı ve bilinçli kararlar verebilmenin yolu okuryazar olmakla oluyor.

9. Acil durumlarda finansal okuryazar olmak size çok fayda sağlayacak!

Bir ekonomik kriz ya da işten ayrılma ya da sağlık problemleri gibi kişisel sorunlar ekonomik anlamda zor durumlar yaşamanıza neden olabilir. Finansal okuryazarlığa sahip olduğunuzda bu gibi durumlar için önceden hazır olmuş oluyorsunuz. Bu okuryazarlık size böyle durumlar için özel bir fon oluşturup kendinizi güvene almanızı sağlıyor.

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10. Dolandırıcılara karşı en iyi önlemlerden biri finansal okuryazar olmak!

Bu ne alaka diye düşünmeyin. Çünkü finansal okuryazar olmak sadece ekonomi terimlerini bilmek demek değil. Bunun yanında bu konuda riskleri ve dolandırıcılık yöntemlerini de bilmeyi gerektiriyor. Yani finansal okuryazarlığa sahipseniz dolandırıcılardan kaçmanız mümkün oluyor.

11. Kredi skoru ile ilgili her şeyi bilmek gerek elbette!

Kredi skorunu bilmek ve ona göre hareket etmek gerek aslında. Pek dikkat edilmese de kredi skoru oldukça önemli. Finansal okuryazar olmak burada önem kazanıyor. Eğer finansal okuryazarlığa sahipseniz kredi notunuzu bilirsiniz ve ona göre hareket etmeyi öğrenirsiniz.

12. Finansal okuryazar olduğunuzda sadece kendinize değil, çevrenize de faydalı oluyorsunuz.

Finansal okuryazar olmak sadece size fayda sağlamıyor. Sizinle birlikte ailenize ve çocuklarınıza da faydalı olmanızı sağlıyor. Finansal konularında bilinçli olduğunuzda çevrenize de yardımınız dokunuyor doğal olarak. Siz finansal okuryazarlığa sahip olursanız çocuklarınıza da küçük yaşlardan itibaren bu bilinci kazandırabilirsiniz.

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