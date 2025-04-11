Finansal Okuryazarlığa Sahip Olmanın 12 Faydası

Kredi kartları ya da krediler aslında çok cezbedici. Alırken para ödemediğimiz için kredi kartıyla alışveriş yapmak çok iyi fikir gibi geliyor ama sonradan ödemek önemli bir borç yükü getirebiliyor. Eğer finansal okuryazarlığınız yoksa işte o zaman kredi kartı ya da kredi ile ödeme yapmak mantıklı gelebilir. Ama finansal okuryazarlar bu yüklerin altına girmeden faiz oranlarını ve nasıl geri ödeyeceklerini mutlaka planlarlar.