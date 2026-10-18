Finansal Konfora Ulaşmak İçin Ne Kadara İhtiyacın Var?

Senin için finansal rahatlık, temel ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmek ve ay sonunda biraz para bırakabilmek demek. Çok lüks bir hayat peşinde değilsin ama istediğin zaman dışarı çıkmak, alışveriş yapmak ya da kısa bir tatile gitmek istiyorsun. Beklenmedik bir masraf çıktığında bütün düzeninin bozulmasını da istemiyorsun. Büyük bir servetten çok, düzenli ve güvenli bir gelir sana yetiyor. Aylık 250.000 TL civarında bir ek gelir, senin için rahat bir hayatın başlangıcı olabilir.