Finansal Konfora Ulaşmak İçin Ne Kadara İhtiyacın Var?
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Senin için finansal rahatlık ne demek? Ay sonunda hesabını kontrol etmek zorunda kalmamak mı, istediğin zaman tatile çıkabilmek mi, yoksa çalışmak zorunda olmadığını bilmek mi? Peki aradığın rahatlığa ulaşmak için ne kadar paraya ihtiyacın var? Cevabı bu testle veriyoruz! 👇
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1. Para konusunda hangisi seni daha çok rahatlatır?
2. Peki, hayalindeki ev hangisine daha yakın?
3. Tatile çıkarken ilk düşündüğün şey ne olur?
4. Şu an sıkışık olmana sebep olan en büyük harcaman hangisi?
5. Çalışmak zorunda olmasan gününü nasıl geçirirdin?
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6. Hangisine asla para vermezsin?
7. Aşağıdakilerden hangisi sana göre gerçek bir lüks?
8. Günlük hayatta en sık harcama yaptığın şey hangisi?
250.000 TL ile rahatlayabilirsin.
350.000 TL ile konfor alanına geçebilirsin!
400.000 TL ile ancak rahatlarsın...
500.000 TL'den fazlasına ihtiyacın var!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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