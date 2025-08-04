Finansal Kararlarını Etkileyen 11 Bilişsel Olgu
Ay sonu gelmeden hesabın buharlaşması sence de biraz gizemli değil mi? Ben harcamadım ki diyorsun ama banka uygulaması aksini söylüyor. İşte burada devreye beynimizin bazı oyunları giriyor! Para konusunda seni farkında olmadan yönlendiren bazı zihin tuzaklarını birlikte keşfedeceğiz. Cüzdanını sen kontrol ediyor sanıyorsun ama belki de kararları beynin kendi oyunlarıyla çoktan verdi! İşte tam da bu yüzden finansal düşüncelerimizin perde arkasına göz atıyoruz.
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1. İlk duyduğun bilgi, tüm kararlarını etkileyebilir.
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2. Ekstra gelirlerini ana bütçeden ayırmak yanıltıcı olabilir.
3. “Ufak tefek harcamalar bir şey yapmaz” düşüncesi cüzdanı sessizce boşaltır.
4. Bir şeyin lazım olduğunu zannetmek çoğu zaman beynin iyi oynadığı bir oyundur.
5. Bugünün keyfi, yarının planından baskın gelir.
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6. Ücretsiz olan her şey daha çekici gelir.
7. Başkalarının ne yaptığı seni doğrudan etkiler.
8. Değişim yerine mevcut durumu korumayı tercih edersin.
9. Kendine fazla güvenmek, finansal hataların davetiyesidir.
10. Herkes yapıyorsa doğru sanma tuzağı.
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11. Çok fazla seçenek, karar vermeyi zorlaştırır.
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Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çalıştığım projelerde sürdürülebilir tasarım özelinde deneyim edinme fırsatı buldum. Bu süreçte sürdürülebilir malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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