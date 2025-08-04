Finansal Kararlarını Etkileyen 11 Bilişsel Olgu

Benzer pantolonum var ama bu model farklı dediğin anda beyin devreye girip onu ihtiyaç gibi gösterir. Oysa bu bir istekten ibarettir ama sen kendini ikna etmişsindir bile. Bu yanılsama alışveriş merkezlerinde, online sitelerde, reklamlarda sık sık tetiklenir. Çünkü beynimiz, mantığı bir kenara bırakıp duygularla karar verir. Bu da seni gerçekten ihtiyacın olmayan harcamalara iter. Alışveriş yaparken “Bu gerçekten lazım mı, yoksa sadece şu an çok mu hoşuma gitti?” sorusunu kendine sormak büyük fark yaratabilir.