Finansal Durumunu Analiz Ediyoruz!
Finansal Durumunu Analiz Ediyoruz!
Finansal durumun hakkında bilgi almak istiyorsan çok doğru yerdesin çünkü bu testin sonunda mali durumunu analiz ediyoruz.
Hazırsan 👇🏻
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1. Aylık gelirini öğrenerek testimize başlayalım!
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2. Kirada mı oturuyorsun?
3. Telefonunu en son ne zaman değiştirdin?
4. Şu an herhangi bir yere borcun olup olmadığını öğrenelim.
5. Yatırım yaparken hangi zaman dilimini daha çok tercih edersin?
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