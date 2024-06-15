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Finansal Durumunu Analiz Ediyoruz!

etiket Finansal Durumunu Analiz Ediyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 17:01

Finansal durumun hakkında bilgi almak istiyorsan çok doğru yerdesin çünkü bu testin sonunda mali durumunu analiz ediyoruz.

Hazırsan 👇🏻

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1. Aylık gelirini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Kirada mı oturuyorsun?

3. Telefonunu en son ne zaman değiştirdin?

4. Şu an herhangi bir yere borcun olup olmadığını öğrenelim.

5. Yatırım yaparken hangi zaman dilimini daha çok tercih edersin?

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6. Kredi kartı kullanımında hangi stratejiyi benimsiyorsun?

7. Mevcut mali durumun seni güvende hissettiriyor mu?

8. Son olarak, bu yaz gitmek istediğin bir yeri seç!

Finansal durumun çok iyi durumda!

Para yönetimi konusunda çok başarılısın çünkü gelirini yettiriyor, bir de üstüne bir kısmını tasarruf etmeye ve yatırım yapmaya ayırıyorsun. Bunu yapmak hiç de kolay değil, seni tebrik ederiz. Gereksiz şeyler almaktan hep kaçınıp, kendini tutumlu olmaya alıştırmışsın. Bu da seni finansal açıdan çok güvende olduğunu hissettiriyor.

Finansal durumun iyi!

Hayatı, finansal dengeyi sağlayarak yaşıyorsun. Ne çok tutumlu ne de savurgansın, tam ikisinin ortasındasın. Parayı harcanacak yere göre harcarsın. İhtiyaçların doğrultusunda hareket edersin ve aşırıya kaçmadan belli bir noktada durmayı çok iyi biliyorsun çünkü iyi bir finansal yöneticisin. Bu da maddi durumunun iyi olduğunu gösteriyor.

Bazı finansal alışkanlıklar edinmelisin.

Maaş hesaba yattığı anda, bir sonraki maaşın gelmesini dört gözle beklemeye başlıyorsun. Hatta kredi kartı borçların, bir ay sonraki maaşına göz dikmiş bile olabilir. Ne yazık ki, para yönetiminde pek başarılı değilsin. Gerçekten ihtiyacın olmayan şeyleri almaktan vazgeçmeli ve bir miktar biriktirme alışkanlığı edinmelisin. İşte o zaman finansal durumun günden güne artacak.

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