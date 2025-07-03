Finans Koçun Olsaydı Sana Ne Tavsiye Verirdi?

Senin bu finans işleriyle hiç alakan yok. Yani para kazanıyorsun ve harcıyorsun ama neyin ne olduğu hiç belli değil. Her şeyin karmakarışık bir halde. Ödemelerin var mı, varsa ne kadar bunların hepsi bir muamma. Finans koçun olsaydı sana bu kaosu durdurmanı söylerdi. Önce ne kadar borcun olduğunu kalem kalem yazman gerekiyor. Kredi kartı borçları ya da başka ne borcun varsa bunları toplayıp bir kenara yazacaksın. Sonra da gelirini elbette. Sade şekilde yazdığın gelir-gider tablon sana yol gösterici olacaktır!