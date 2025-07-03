Finans Koçun Olsaydı Sana Ne Tavsiye Verirdi?
Parayla hepimizin farklı bir ilişkisi var. Bazıları son kuruşa kadar harcarken bazıları kuruşu kuruşuna hesap yapar. Peki sen bunlardan hangisisin? Para hesabını tutanlardan mı yoksa ayın sonu yaklaştıkça tedirgin olanlardan mı? Finansal kararların konusunda emin değilsen o zaman finans koçun sana ne tavsiye verirdi, bir soralım!
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1. Cinsiyetini seç önce!
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2. Şimdi sıra yaşını seçmede!
3. Arkadaşlarınla plan yapacaksınız, sen bu organizasyonda ne yapıyorsundur?
4. Kendini tanımlamanı istesek...
5. Maddi sıkıntılar yaşayan bir arkadaşın var, ne önerirsin?
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6. Alışverişin senin için anlamı ne?
7. Yeni şeyler öğrenmeye açık biri misin?
8. Ayın sonu yaklaştı, finansal durumların nasıl?
9. Sabah uyanır uyanmaz yaptığın ilk şey ne?
10. Parayla mutluluk satın alınabilir mi sence?
Senin için yatırım yapma zamanı!
Senin artık kontrolü ele alma zamanın!
Senin biraz sadeleşmen gerek!
Senin paranı yönetmeye başlaman lazım!
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