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Finalin İsmi İngiltere

etiket Finalin İsmi İngiltere

Mehmet Ali Deniz
Mehmet Ali Deniz - yazio
11.07.2024 - 08:00

Uefa Avrupa Şampiyonasında yarı finalde İngiltere ile Hollanda karşı karşıya geldi. 

Bir tarafta yarı finale kadar vasat futbolu ile dikkati çeken İngiltere, diğer tarafta milli takımımızın bir elinden kaçan Hollanda.

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Kupa ile ilgili turnuvadan önce düşüncelerim sorulduğunda “İngiltere kupayı alır.” demiştim.

Kupa ile ilgili turnuvadan önce düşüncelerim sorulduğunda “İngiltere kupayı alır.” demiştim.

İlk yazılarımda da bundan bahsetmiştim, isterseniz açıp inceleyebilirsiniz. Grup maçları başladığında İngiltere’nin oynadığı futbol hoşuma gitmemişti. Belki de gaz açmadılar diye düşündüm. Çeyrek finalde de zorlandılar. Yine de şu an yarı finaldeler.

İngiltere oyun mantalitesi olarak sıfır riski oyuna yansıtmaya çalışıyor. Sıfır risk için pas tercihleri vasatlaşıyor ve oyun tıkanıyor. Kısır geçen maçlar ortaya çıkıyor. Ancak kadrosu çok kaliteli ve her zaman her şeyi yapabilirler.

Hollanda ise kaliteli ayaklardan oluşuyor ancak yenilmez bir takım gibi görünmüyorlar. Türkiye maçında iyi futbol karşısında üretken olamadıklarını gördük. Montella maçın 70. dakikasından önce oyuncu değiştirmeyi akıl edebilseydi bu takımı eleyecektik. Neyse Türkiye maçı için hâlâ derin bir üzüntü yaşıyorum bu yüzden bu konuyu burada kapatıyorum.

Çeyrek final maçları biraz kısır geçti ve çoğu uzatmalara gitti. Ancak ilk yarı final maçı öyle değildi. İlginçtir bu maçta hiç öyle olmadı.

İngiltere maçın başında 7. dakikada Simons’un mükemmel şutuna engel olamayınca hiç beklenmedik bir şekilde maça yenik başladı. Bunun ardından turnuva boyunca üzerinde ölü toprağı olan İngiltere gitti yerine “Kupayı kaldırır.” dediğim İngiltere geldi. Birden bire vasat oyunu sebebiyle taraftarı tarafından ıslıklanan İngiltere gitti bir Premier Lig güzellemesi yapan bir İngiltere geldi. Tek toplar, hızlı oyun, sağdan soldan ortadan dikine ataklar, ver kaç oyunları, ortalar derken dakika henüz 18’de kazanılan bir penaltı sonrası Harry Kane topu ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi.

Golden sonra şiddeti azalsa da İngiltere’nin iyi futbolunu ve oyun hakimiyetini izlemeye devam ettik.

Golden sonra şiddeti azalsa da İngiltere’nin iyi futbolunu ve oyun hakimiyetini izlemeye devam ettik.

Foden’in bir topu çizgiden çıkarıldı, kaleci kurtarışlar yaptı, uzaktan iyi şutlar izledik ancak ilk yarı 1-1 bitti.

Hollanda ikinci yarıya Türkiye maçında olduğu gibi Weghorst değişikliği ile başladı. Buna karşılık İngiltere orta saha defans direncini yükseltecek Shaw değişikliği ile karşılık verdi. Burada Montella’ya bir gönderme yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi rakip bir hamle yapıyorsa siz de bir hamle ile karşılık verir önlem alırsınız. Rakip 4 oyuncu değiştirene kadar, dakika  80’e kadar öylece oturup oyunu izlemezsiniz. Neyse daha çok uzatmayalım.

Bu değişikliklerle Hollanda oyunu dengeye getirdi. İngiltere ilk yarıdaki ritmini yakalayamadı. Bunun sonucunda Hollanda biraz baskı yaptı, birkaç fırsat buldu ancak lider bir üstünlük göremedik. İngiltere ileri hattı yavaşlayınca Kane ve Foden çıktı, yerine Palmer ve Watkins oyuna girdi. Oyun dengede giderken Watkins dakika 90’da birden bire hızlı bir dönüş yaparak sürpriz bir vuruş yaptı. Herkesin gözü önünde top ağlara gitti. Uzatmalara gitmesi beklenen maç birden bire 2-1 İngiltere’nin üstünlüğü ile sona erdi. İngiltere 2. finalist olarak İspanya’nın karşısına çıkan takım oldu.

Finalde İspanya’nın karşısında İngiltere’yi izleyeceğiz. Sizce sonuç ne olur? 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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