Finalin İsmi İngiltere
Finalin İsmi İngiltere
Uefa Avrupa Şampiyonasında yarı finalde İngiltere ile Hollanda karşı karşıya geldi.
Bir tarafta yarı finale kadar vasat futbolu ile dikkati çeken İngiltere, diğer tarafta milli takımımızın bir elinden kaçan Hollanda.
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Kupa ile ilgili turnuvadan önce düşüncelerim sorulduğunda “İngiltere kupayı alır.” demiştim.
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Golden sonra şiddeti azalsa da İngiltere’nin iyi futbolunu ve oyun hakimiyetini izlemeye devam ettik.
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