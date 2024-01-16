FETÖ Yöneticisi Cevheri Güven’in Köstebeği: Şifrelerini Vermemiş

FETÖ’nün sosyal medya yöneticisi olduğu iddia edilen ve özellikle YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla dikkat çeken firari Cevheri Güven’e bilgi sızdırdığı iddia edilen emniyet mensubu yakalanmıştı. Polis memur Serkan Dinçer’in, sorgusunda el konulan telefonlarının ve tabletinin şifresini vermediği ortaya çıktı.