FETÖ Yöneticisi Cevheri Güven’in Köstebeği: Şifrelerini Vermemiş
FETÖ Yöneticisi Cevheri Güven’in Köstebeği: Şifrelerini Vermemiş
FETÖ’nün sosyal medya yöneticisi olduğu iddia edilen ve özellikle YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla dikkat çeken firari Cevheri Güven’e bilgi sızdırdığı iddia edilen emniyet mensubu yakalanmıştı. Polis memur Serkan Dinçer’in, sorgusunda el konulan telefonlarının ve tabletinin şifresini vermediği ortaya çıktı.
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Hakkında tutuklama kararı bulunan ve firari durumda olan Cevheri Güven, YouTube üzerinden yaptığı FETÖ yanlısı yayınlarla dikkat çekiyordu.
Geçtiğimiz günlerde Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Serkan Dinçer, Cevheri Güven’e bilgi sızdırdığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Sabah Gazetesi’nden Dilan Dumanoğlu’nun haberine göre; Terörle Mücadele ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alınan Dinçer, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.
Tutuklanan alınan Serkan Dinçer'in evinde ve iş yerindeki dijital materyallerine el konulurken, sorgusunda el konulan 3 telefonun ve tabletinin şifrelerini vermediği belirtildi.
Dinçer'in emniyetten toplandığı belgeleri bu cihazlar üzerinden Güven'e ulaştırdığı ihtimali üzerinde durulurken, Dinçer'in dijital materyallerinin deşifre edilmesi için bilirkişiye gönderildiği öğrenildi.
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Şüphelinin teşkilat içerisinde bağlantılı olduğu polislerin tespitine yönelik araştırmaların da devam ettiği öğrenildi. Ayrıca Dinçer’in emniyetten başka kişilerden yardım alıp almadığı da araştırılıyor.
Hakkında tutuklama kararı bulunan gazeteci Cevheri Güven, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kaçak yollardan yurt dışına kaçmıştı.
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