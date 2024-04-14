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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Euroleague'de Üst Üste İkinci Kez Şampiyonluğa Ulaştı!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Euroleague'de Üst Üste İkinci Kez Şampiyonluğa Ulaştı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
14.04.2024 - 20:43

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

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12-14 Nisan tarihlerinde Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar EuroLeague Final Four organizasyonunda yarı finalde ÇBK Mersin’i yenen Fenerbahçe, finalde Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaştı.

12-14 Nisan tarihlerinde Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar EuroLeague Final Four organizasyonunda yarı finalde ÇBK Mersin’i yenen Fenerbahçe, finalde Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaştı.
media.fenerbahce.org

Maçı 106-73 kazanan temsilcimiz, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Maçı 106-73 kazanan temsilcimiz, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.
media.fenerbahce.org

Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇

Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇
twitter.com

Şampiyonluk kutlaması 👇

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KumdanKum

Tebrikler kızlar 👏 harikasınız 💛💙

roa

tebrikler💛💙

Husso Cetto

Fetö'nün olmadığı her yerde şampiyonuz.