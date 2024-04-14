Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Euroleague'de Üst Üste İkinci Kez Şampiyonluğa Ulaştı!
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Euroleague'de Üst Üste İkinci Kez Şampiyonluğa Ulaştı!
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
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12-14 Nisan tarihlerinde Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar EuroLeague Final Four organizasyonunda yarı finalde ÇBK Mersin’i yenen Fenerbahçe, finalde Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaştı.
Maçı 106-73 kazanan temsilcimiz, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.
Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇
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Tebrikler kızlar 👏 harikasınız 💛💙
tebrikler💛💙
Fetö'nün olmadığı her yerde şampiyonuz.