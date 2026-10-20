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Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 09:51
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, bu akşam sahasında Slavia Prag'ı ağırlıyor.

Sarı-lacivertliler, Roma ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Aston Villa deplasmanında 6-0 yenilmişti. Bu akşam taraftarı önünde galibiyet arayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi, Lens'e 3-2, Sabah'a 2-0 yenilen ve puanı bulunmayan Slavia Prag. Peki Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!

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Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı bugün, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasındaki karşılaşma, Fenerbahçe'nin sahasında oynayacağı maç olacak.

Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Yani karşılaşmayı izlemek için herhangi bir dijital platform aboneliğine gerek yok.

Maçı televizyon başında izleyemeyecek olanlar için TRT'nin dijital platformu tabii de karşılaşmayı canlı yayınlayacak.

TRT 1 Canlı İzlemek İçin Buraya Tıklayınız.

Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Nerede Oynanacak?

Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Nerede Oynanacak?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçına İstanbul'daki Chobani Stadyumu ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçını sahasında oynayacak.

Fenerbahçe - Slavia Prag Maçının Hakemi Kim?

Fenerbahçe - Slavia Prag Maçının Hakemi Kim?

Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşmasını İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag Maçındaki Eksikleri Kimler?

Fenerbahçe'nin Slavia Prag Maçındaki Eksikleri Kimler?

Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Marco Asensio, Slavia Prag karşısında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe ve Slavia Prag Maça Nasıl Geliyor?

Fenerbahçe ve Slavia Prag Maça Nasıl Geliyor?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı, ardından Aston Villa deplasmanında 6-0 yenildi. Sarı-lacivertlilerin bir puanı var.

Slavia Prag ise Lens'e 3-2, Sabah'a 2-0 yenilerek lig aşamasına iki mağlubiyetle başladı ve puanı bulunmuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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