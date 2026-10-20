Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, bu akşam sahasında Slavia Prag'ı ağırlıyor.

Sarı-lacivertliler, Roma ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Aston Villa deplasmanında 6-0 yenilmişti. Bu akşam taraftarı önünde galibiyet arayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi, Lens'e 3-2, Sabah'a 2-0 yenilen ve puanı bulunmayan Slavia Prag. Peki Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!