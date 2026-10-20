Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, bu akşam sahasında Slavia Prag'ı ağırlıyor.
Sarı-lacivertliler, Roma ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Aston Villa deplasmanında 6-0 yenilmişti. Bu akşam taraftarı önünde galibiyet arayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi, Lens'e 3-2, Sabah'a 2-0 yenilen ve puanı bulunmayan Slavia Prag. Peki Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!
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Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
Fenerbahçe - Slavia Prag Maçı Nerede Oynanacak?
Fenerbahçe - Slavia Prag Maçının Hakemi Kim?
Fenerbahçe'nin Slavia Prag Maçındaki Eksikleri Kimler?
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Fenerbahçe ve Slavia Prag Maça Nasıl Geliyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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