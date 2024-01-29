Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü Kadrosuna Kattığını Duyurdu
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü Kadrosuna Kattığını Duyurdu
Sezon başında Atletico Madrid'e imza atan Çağlar Söyüncü, ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye kiralandı. Sarı-lacivertli kulüp paylaştığı videoyla Çağlar Söyüncü transferini taraftarlarına duyurdu.
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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü kiraladığını duyurdu. Çağlar Söyüncü 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe formasını giyecek.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyleydi👇
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid’e 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
Sarı-lacivertli kulüp Çağlar Söyüncü'yü böyle duyurdu👇
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