Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Garsona Tavrı Gündem Oldu: “Ne Var Bunun İçinde?”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Garsona Tavrı Gündem Oldu: “Ne Var Bunun İçinde?”
Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, katıldığı bir etkinlikte garsonluk yapan bir gence karşı tavrı sosyal medyada gündem oldu. Başkan Koç, kokteyl servisi yapan garsona, “Ne var bunun içinde? İddiaya girerim yüzde 99. bilmiyorsun” dedi.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, katıldığı bir etkinlikte çalışan garsonla muhabbeti sosyal medyadan yayınlandı.
Ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde Başkan Koç, kendisine kokteyl servisi yapan genç garsona “Ne var bunun içinde? Yüzde 99 bilmiyorsun’ yorumunda bulundu.
Ali Koç’un yanında bulunan kişilerin ise yaşananlara ‘kahkaha’ ile güldüğü görüldü.
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Milyonlarca görüntülenme alan paylaşım sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
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