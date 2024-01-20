Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Garsona Tavrı Gündem Oldu: “Ne Var Bunun İçinde?”

Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, katıldığı bir etkinlikte garsonluk yapan bir gence karşı tavrı sosyal medyada gündem oldu. Başkan Koç, kokteyl servisi yapan garsona, “Ne var bunun içinde? İddiaya girerim yüzde 99. bilmiyorsun” dedi.